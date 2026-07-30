‘Que no la vean’: Sheinbaum responde a propuesta para que derecho de audiencias se aplique a ‘mañaneras’

La presidenta Sheinbaum respondió a los cuestionamientos y críticas de la oposición sobre incluir a sus conferencias 'mañaneras' en el análisis de audiencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘se lanzó’ contra la propuesta de la oposición para que el derecho de audiencias también se aplique en sus conferencias ‘mañaneras’.

“Que no la vean, tienen esa decisión, ver o no ver la 'mañanera‘”, dijo la mandataria durante su conferencia de este jueves 30 de julio.

Sheinbaum aseguró que las ‘mañaneras’ son uno de sus principales recursos para difundir las acciones de su gobierno.

“Si no tuviéramos este espacio, ningún medio va a sacar lo de la atención al sargazo, por ejemplo. En la ‘mañanera’ hablamos de manera directa, sin intermediarios”, agregó.

¿Qué dijo la oposición sobre las conferencias ‘mañaneras’ de Sheinbaum?

La oposición en la Comisión Permanente del Senado alertó de un intento de censura del Gobierno federal, al emitir lineamientos para garantizar derechos de las audiencias de radio y televisión.

El Partido Acción Nacional (PAN) consideró analizar si cabría considerar a las ‘mañaneras’.

Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso, se pronunció por determinar si la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum debería ser contemplada en estas reglas.

“Por ello la consulta pública debe servir para eliminar cualquier ambigüedad y asegurar que los lineamientos no permitan intervenciones indebidas en los contenidos informativos o en las decisiones editoriales, así como también se debe precisar si se deben aplicar o no a las mañaneras, tanto la federal como las locales”, dijo la panista en entrevista con medios de comunicación.

Por eso, la legisladora vio necesario que se precise cuál debe ser el alcance de los mismos.

“Sí están en condiciones de definirse cuál es la naturaleza de lo que se dice en una mañanera, ya sea federal o las locales. Hemos visto incluso, por ejemplo, cómo hay… tienen distintos nombres dependiendo de la entidad federativa, pero el formato es muy parecido, entonces la pregunta es: ¿qué son, es opinión, es información, es análisis?”, agregó.

De igual forma, consideró que es necesario analizar si se incluiría a los medios públicos.

“El tema de fondo es que esas mañaneras, tanto federal como locales, después pasan en una gran proporción en medios públicos, y esos medios públicos claramente también tendrían que estar sujetos a este tipo de lineamientos”, dijo.

Sheinbaum rechaza censura en discusión por derechos de audiencias

Sheinbaum reiteró que discutir los derechos de las audiencias no busca censurar a los medios de comunicación y aseguró que en su gobierno existe la libertad de expresión.

“De ninguna manera vamos a querer censurar, si hubiéramos querido ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal, pero no lo vamos a hacer nunca”, expresó la mandataria federal.

La idea de la censura surgió luego de que se propuso discutir y reformar los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias y garantizar que los medios de comunicación se sometan a un proceso de autorregulación.

“Lo que está en los lineamientos está en la ley. Eso tiene que quedar muy claro, la ley que se aprobó fue con el acuerdo de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT)”, señaló Sheinbaum.

*Con información de Diana Benítez y Quadratín