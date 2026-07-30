Ingenico impulsa una nueva generación de pagos para el retail

Aceptar tarjetas dejó de ser suficiente para competir en retail. Hoy, los consumidores esperan pagar con billeteras digitales, soluciones sin contacto, programas de lealtad e incluso opciones de financiamiento, sin importar si compran en una tienda física o en línea. Para los comercios, responder a esas expectativas implica integrar toda esa experiencia en una sola plataforma tecnológica.

La necesidad no es menor. De acuerdo con datos compartidos por Retailers Magazine e Ingenico, más del 70% de los consumidores mexicanos estaría dispuesto a abandonar una compra después de una mala experiencia en el punto de pago. El checkout dejó de ser el último paso de una compra para convertirse en un factor que puede determinar las ventas, la fidelidad del cliente y la eficiencia operativa de un negocio.

Durante años, muchas empresas incorporaron nuevas tecnologías conforme surgían las necesidades del negocio, una solución para procesar pagos, otra para administrar programas de lealtad, una plataforma distinta para ofrecer financiamiento y diferentes herramientas para gestionar la operación.

Aunque este modelo permitió modernizar distintos procesos, también generó una creciente fragmentación tecnológica que incrementa los costos de mantenimiento, complica la administración, dificulta la integración entre sistemas y reduce la capacidad para incorporar nuevas funcionalidades con rapidez.

“Los comercios necesitan soluciones que les permitan crear experiencias omnicanales donde amplíen los métodos de pago, incorporen servicios financieros, conecten los diferentes canales de venta y, al mismo tiempo, mejoren sus procesos internos, todo en un solo lugar y sin requerir equipamiento adicional”, explicó Diego Velasco, Regional GTM de Ingenico LATAM.

Bajo esta lógica, Ingenico presenta AXIUM Next Gen, una nueva generación de soluciones de pago desarrollada para unificar la operación del comercio bajo una misma arquitectura tecnológica y permitir que la plataforma evolucione mediante software, reduciendo la dependencia de reemplazar constantemente el hardware.

Una sola plataforma para todo el ecosistema

AXIUM Next Gen fue desarrollada sobre Android 14 con el objetivo de resolver uno de los principales problemas del ecosistema de pagos: la fragmentación entre dispositivos y generaciones tecnológicas.

A diferencia de los modelos tradicionales, donde distintas terminales funcionan con arquitecturas independientes, toda la familia AXIUM comparte la misma base tecnológica, herramientas de desarrollo, APIs y entorno de software. Esto facilita la integración de aplicaciones, simplifica la administración de los dispositivos y permite ofrecer una experiencia consistente tanto para los usuarios como para los equipos responsables de su operación.

Para los comercios, esto representa implementaciones más rápidas, menores costos de soporte y capacitación, una administración más eficiente y la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades mediante actualizaciones de software, sin necesidad de sustituir el hardware instalado. El resultado es una reducción del costo total de propiedad y una infraestructura preparada para evolucionar conforme cambien las necesidades del negocio.

La plataforma incluye una familia de 13 dispositivos capaces de atender prácticamente cualquier escenario comercial, desde pequeños establecimientos hasta supermercados, tiendas departamentales, cadenas de conveniencia, terminales móviles, equipos de mostrador, PIN Pads, quioscos y soluciones de autoservicio, todos basados en la misma arquitectura tecnológica.

Una experiencia pensada para el consumidor

AXIUM Next Gen incorpora una experiencia multisensorial que combina elementos visuales, retroalimentación háptica y señales de audio para acompañar al consumidor durante todo el proceso de pago. El objetivo es reducir dudas, hacer más intuitiva la interacción con el dispositivo, agilizar la transacción y ofrecer una experiencia de compra más fluida.

Además, la plataforma fue diseñada con una arquitectura AI Ready, preparada para incorporar nuevas capacidades de inteligencia artificial conforme evolucionen las necesidades del mercado. Entre ellas se encuentran asistentes inteligentes, análisis del comportamiento del consumidor, automatización de procesos operativos y nuevas experiencias de pago que permitan personalizar aún más la relación entre comercios y clientes.

Para el retail, la evolución tecnológica también tiene un impacto directo en la operación cotidiana. En establecimientos con un alto volumen de transacciones, como supermercados, tiendas departamentales o cadenas de conveniencia, una plataforma integrada puede traducirse en filas más cortas, menor abandono de compras y una mayor satisfacción del cliente al reducir tiempos de espera y simplificar el proceso de cobro.

La seguridad también forma parte de la propuesta. AXIUM Next Gen incorpora mecanismos avanzados de protección, administración remota y actualizaciones controladas que ayudan a mantener los dispositivos protegidos durante todo su ciclo de vida, además de facilitar el cumplimiento continuo de certificaciones y regulaciones internacionales.

Entre ellas destaca la certificación PCI PTS v7, el estándar más reciente para terminales de pago, que incorpora mecanismos reforzados de protección frente a ataques físicos y digitales, así como capacidades criptográficas avanzadas para fortalecer la seguridad de las transacciones.

Gracias a la administración centralizada y la actualización remota de los dispositivos, los comercios pueden mantener su infraestructura siempre actualizada, reducir costos de mantenimiento, prolongar la vida útil de las terminales e incorporar nuevos servicios sin necesidad de reemplazar los equipos existentes.

Para Ingenico, la evolución del punto de pago no consiste únicamente en modernizar una terminal, consiste en convertirla en una plataforma que conecte pagos, operación, servicios financieros y experiencia del cliente dentro de un mismo ecosistema.

“El futuro del retail se construye sobre experiencias fluidas, personalizadas y conectadas. En ese camino, AXIUM Next Gen no solo moderniza el punto de pago, también proporciona una plataforma preparada para evolucionar junto con las necesidades del negocio, permitiendo a los retailers innovar con mayor rapidez, optimizar su operación y convertir cada interacción con el cliente en una oportunidad de crecimiento”, concluyó Velasco.