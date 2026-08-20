Pemex y Petrobras buscan petróleo en rocas de la era de los dinosaurios: ‘Riesgo ambiental es enorme’

Las dos mayores compañías petroleras de Latinoamérica están apostando fuerte por un proyecto de alto riesgo para extraer una vasta reserva de crudo de rocas que no han visto la luz del sol en 160 millones de años.

Petróleo Brasileiro y Petróleos Mexicanos se han unido para explorar una capa de la corteza terrestre bajo el Golfo de México que es más antigua, más profunda y potencialmente más rica en petróleo que los megacampos existentes en el mundo.

Los riesgos físicos, financieros y ambientales son enormes, dados los desafíos inherentes a la perforación de crudo a kilómetros bajo el lecho marino a través de plataformas rocosas inestables y de alta presión.

El objetivo es un conjunto geológico frente a la costa del estado mexicano de Campeche, que Pemex exploró sin éxito en 2018. Este conjunto contrasta notablemente con los pozos petrolíferos del lado estadounidense del Golfo, que extraen petróleo atrapado en rocas formadas hace aproximadamente 20 millones de años.

En cambio, Petrobras y Pemex buscan adentrarse en formaciones rocosas ocho veces más antiguas, de una era en la que los dinosaurios y los moluscos prehistóricos dominaban la tierra y los mares.

¿Por qué Pemex extraería petróleo de rocas de hace 160 millones de años?

Para Pemex, se trata de una jugada desesperada para revitalizarse, mientras lidia con una deuda asfixiante, una producción petrolera menguante y una reputación de ineficiencia y peligrosidad. Pero este esfuerzo también es importante para los mercados petroleros mundiales, ya que la guerra con Irán y otras perturbaciones geopolíticas en Oriente Medio han puesto de manifiesto el peligro de tener tanta oferta concentrada en una sola región.

El incentivo para perforar las formaciones más antiguas radica en su potencial para generar mayores ganancias, ya que constituyen la roca madre, donde la materia orgánica se trituró, se cocinó y se transformó en petróleo. En cambio, las rocas más jóvenes son simplemente depósitos donde, con el tiempo, quedaron atrapadas las filtraciones de la roca madre.

En las últimas semanas, equipos de ambas compañías comenzaron a evaluar datos sísmicos y otros datos geológicos con el objetivo de lograr una hazaña que nunca se ha realizado fuera del territorio de origen de Petrobras, Brasil.

“Petrobras se adentra en territorio desconocido”, afirmó Pedro Zalan, geólogo que trabajó en proyectos de exploración durante sus 34 años de trayectoria en la compañía. La geología del lado mexicano del Golfo “resulta particularmente favorable para la acumulación de petróleo”.

Petrobras posee una habilidad excepcional para explorar rocas generadoras en una capa de la corteza terrestre que los geólogos denominan presalina. Una serie de gigantescos descubrimientos en alta mar cerca de Río de Janeiro, a partir de 2006, impulsaron un auge transformador en la producción de petróleo presalino para la mayor economía de Sudamérica. Los intentos posteriores de otras compañías por replicar esos éxitos en formaciones presalinas en Angola, Gabón y la República del Congo fracasaron en gran medida.

Pemex ‘no cuenta con la tecnología ni el capital’ para extraer crudo de rocas

“Pemex por sí sola no cuenta con la tecnología ni el capital necesarios para este tipo de exploración”, afirmó Mark Rowan, geólogo y consultor radicado en Colorado, especializado en descubrimientos en las profundidades del Golfo de México. “Pero que sea una operación de alto riesgo no significa que no existan hidrocarburos. Las empresas están dispuestas a perforar yacimientos muy arriesgados y ser pioneras, ya que las recompensas potenciales, de tener éxito, son enormes”.

En 2018, Pemex perforó más de 7.800 metros (25.600 pies) bajo el lecho marino y alcanzó la capa de sal de Campeche. Si bien el pozo exploratorio fue declarado improductivo, en la jerga del sector esto no significa necesariamente que sea inútil. Los datos y la información extraídos de dicho pozo podrían proporcionar pistas valiosas para los geólogos e ingenieros de Petrobras y Pemex.

“Por lo visto, lo que Pemex descubrió no los desanimó”, dijo Rowan. “Eso sugiere que no hubo ningún obstáculo insalvable, y posiblemente algo que les dio una razón de peso para seguir haciendo pruebas”.

Aunque haya petróleo bajo la sal, extraerlo a la superficie resultará complicado. A altas temperaturas y presiones en las profundidades del subsuelo, la sal se comporta más como un líquido que como un sólido, y penetrarla requiere equipos y técnicas especializadas.

Los pozos también deben demostrar su viabilidad económica, y la perforación en aguas profundas puede costar fácilmente cientos de millones de dólares por pozo.

Además de explorar la zona presalina, las empresas planean buscar debajo de las rocas sedimentarias formadas por avalanchas de lodo y arena a kilómetros de profundidad bajo la superficie del mar, así como debajo de formaciones de sal más jóvenes y menos profundas, dijo Sylvia Anjos, directora de exploración y producción de Petrobras, durante una rueda de prensa el 7 de agosto.

Las grandes petroleras, como Chevron y Shell, llevan más de 30 años extrayendo crudo de los llamados yacimientos subsalinos. Y si bien esas reservas se encuentran bajo aguas muy profundas y presentan sus propios riesgos, la perforación de los yacimientos presalinos, mucho más antiguos, que están siendo explotados por Petrobras y Pemex, supone un nivel de complejidad y riesgo completamente diferente.

Un hallazgo comparable al del campo Tupi, descubierto por Petrobras en 2006, representaría el desarrollo más significativo para Pemex en sus 88 años de historia. Contribuiría a alcanzar el objetivo de sucesivos presidentes mexicanos y directores ejecutivos de Pemex: revitalizar la producción en lo que alguna vez fue la joya de la corona económica del país.

En Brasil, la explotación de las reservas presalinas provocó un aumento drástico de la producción de crudo que convirtió una economía que dependía en gran medida de las exportaciones agrícolas en una superpotencia energética hemisférica.

Solo el yacimiento de Tupi ha liberado 4 mil millones de barriles de crudo desde que entró en funcionamiento en 2010. Eso representa un valor económico de más de 300.000 millones de dólares, según el precio medio internacional del petróleo durante ese período.

“Todo depende de lo que revelen los datos del pozo presalino de Pemex de 2018, y han mantenido los resultados de ese estudio en estricto secreto”, dijo Jon Blickwede, geólogo y propietario de Teyra GeoConsulting, con sede en Houston. “Si Pemex encontrara indicios de hidrocarburos, ya sea gas o petróleo, bajo la sal, sería sumamente importante”.