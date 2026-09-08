‘Tocó tierra demasiado tarde’: Revelan audios previo a choque de avión de Amazon en Miami

Un avión de carga de Amazon luego de despistarse el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Un audio de la torre de control difundido momentos después del accidente de avión de carga de Amazon forma parte de las investigaciones de lo ocurrido. “Tocó tierra demasiado tarde”, dicen en las grabaciones.

Las cinco personas que murieron viajaban a bordo de una vagoneta que transportaba a siete trabajadores de una empresa de limpieza y de una camioneta que fue impactada fuera de los terrenos del aeródromo, informó la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus iniciales en inglés), Jennifer Homendy.

Homendy calificó la escena como una de “devastación total”. No detalló cuántas personas iban en la camioneta ni donde se localizaron los cuerpos.

Homendy recorrió la ruta que siguió el Boeing 767, señalando las marcas de neumáticos desde el pavimento hacia el césped, la vagoneta destrozada, cercas derribadas, equipo de navegación y la camioneta aplastada fuera de los terrenos del aeropuerto.

Así fue el accidente de un avión de carga de Amazon

Entre los restos estaban las bolsas de aire de los vehículos y equipamiento de los vehículos, del avión y del aeropuerto, así como “cercas por todas partes”, declaró la funcionaria.

“Es bastante extenso. Es difícil de ver y estoy segura de que también debió haber sido muy difícil para los equipos de respuesta”, puntualizó Homendy.

En total, el avión se pasó unos 400 metros de la superficie pavimentada. Había escombros por todas partes, dijo.

“En una palabra, lo describiría como devastador. Devastación total”, reiteró Homendy.

La vagoneta estaba “hecha pedazos. Sin duda debió ser devastador”, declaró. El vehículo pertenecía a Professional Ocean Service, un contratista de limpieza de aerolíneas.

Investigadores examinan las causas del accidente de un avión de Amazon

Homendy dijo que la NTSB emitirá más información, incluida posiblemente información sobre la velocidad confirmada en el registrador de datos de vuelo.

Los investigadores federales que examinan la causa pasaron determinando si el avión tocó tierra demasiado tarde como para frenar de forma segura.

Un video del aterrizaje del domingo parece mostrar al Boeing 767 flotando sobre la pista durante demasiado tiempo antes de tocar tierra. Expertos en aviación dijeron que los investigadores buscarán determinar exactamente dónde aterrizó el avión y, en caso de haberse pasado del punto de contacto, por qué los pilotos no abortaron el intento de aterrizaje y dieron la vuelta para intentarlo de nuevo.

Los investigadores también examinarán la velocidad y el frenado del avión, las condiciones meteorológicas y del viento, el estado de la aeronave y otros factores que podrían haber contribuido.

La aeronave voló el domingo de Cincinnati a Miami y luego a San Juan, Puerto Rico. Regresaba a Miami cuando se despistó y arrolló una vía utilizada por trabajadores de almacenes y otros negocios que rodean el aeropuerto.

Además de los cinco fallecidos, tres personas sufrieron heridas graves y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones menos severas, informaron las autoridades.

El episodio, que provocó una densa columna de humo negro, dejó atrapados al piloto y al copiloto en la cabina y a algunos ocupantes en automóviles, indicó el jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah. La agencia señaló que los equipos también tuvieron que liberar a una persona que estaba debajo de un vehículo.