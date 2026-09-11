Pemex confirma nuevo derrame en el Golfo de México; ven poco probable que alcance áreas sensibles

Pescadores realizan trabajos de limpieza tras un derrame de combustóleo en playas de Campeche en 2023.

Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja en la contención de un derrame de hidrocarburos registrado en sus instalaciones ubicadas a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, informó el Observatorio Permanente del Golfo de México.

Hasta el momento, el observatorio realizó cuatro reportes mediante imágenes satelitales de radar y multiespectrales, los cuales muestran la evolución de la mancha de petróleo.

Tres modelos de pronóstico utilizados por científicos del Observatorio indican que el derrame tendrá un desplazamiento neto hacia el oeste durante los próximos cinco días y que es muy poco probable que alcance la costa o alguna zona sensible durante ese periodo.

Sin embargo, el monitoreo continuará durante los próximos 10 días debido a que la posible entrada de un frente frío podría modificar la trayectoria de la mancha de petróleo.

Marina activa plan de contingencia por derrame de hidrocarburo

El incidente fue reportado durante la mañana del 10 de septiembre, cuando el organismo activó su modo de observación continua y pronóstico de derrames de petróleo, con la participación de diversos grupos especializados.

A las 6:45 horas de ese mismo día, la Secretaría de Marina activó el “Plan Local de Contingencias” a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), con el objetivo de apoyar a Pemex en las labores de contención y recuperación del hidrocarburo mar adentro.

Para atender la emergencia fueron desplegadas la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales.

De acuerdo con el comunicado firmado por Abigail Uribe, coordinadora del Observatorio Permanente del Golfo de México, personal de Pemex identificó que la fuga se originó en un ducto y ya realiza trabajos para contenerla, mientras que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) efectuará un sobrevuelo para documentar las acciones de contención, limpieza y reparación de la infraestructura.

No paran los incidentes ambientales y operativos en Pemex

Petróleos Mexicanos informó en su reporte 6-K, correspondiente al segundo trimestre de 2026 y presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que durante el periodo registró diversos incidentes ambientales y operativos, entre ellos fugas de hidrocarburos, incendios y pérdidas de contención en algunas de sus instalaciones.

Uno de los casos ocurrió en el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, donde Pemex mantenía trabajos para lograr el cierre permanente del pozo.

También se registraron tres incidentes relacionados con un ducto de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca. El primero ocurrió el 9 de junio, cuando Pemex detectó una pérdida de contención y suspendió temporalmente la operación del sistema. Una segunda fuga se presentó el 21 de junio en un ducto de 16 pulgadas del corredor Refinería–Terminal Marítima, mientras que el 7 de julio se identificó otra fuga en la misma sección. Pemex informó que realizó trabajos de reparación, recuperación del hidrocarburo y remediación.