Presión al precio del diésel: Ataques de Irak obligan a Arabia Saudita a cerrar oleoducto alterno a Ormuz

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán.

Arabia Saudí cerró su oleoducto Este-Oeste, una alternativa clave al estrecho de Ormuz para sus exportaciones de petróleo, tras los múltiples ataques sufridos el jueves.

El Ministerio de Energía informó el viernes en una publicación en X que el oleoducto fue clausurado como medida de precaución. Los ataques causaron varios heridos y los equipos de emergencia están tomando medidas para asegurar el oleoducto y evaluar su seguridad, agregó el ministerio.

Varios drones lanzados desde Irak atacaron el oleoducto en las regiones de Riad y Medina, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí en una publicación en X.

Los combates se han intensificado en todo Oriente Medio en los últimos días. Los hutíes, con base en Yemen, afirman haber atacado las instalaciones energéticas saudíes en Abha, Najran y Jazan, mientras que Estados Unidos llevó a cabo ataques contra petroleros iraníes.

El oleoducto Este-Oeste ha demostrado ser una vía de suministro vital para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita en medio de las interrupciones causadas por la guerra con Irán. Este conducto, con una capacidad de 7 millones de barriles diarios, alcanzó rápidamente su máxima capacidad a principios de este año después de que el tráfico de buques cisterna se paralizara casi por completo en el estrecho de Ormuz.

El oleoducto transporta petróleo desde el Golfo Pérsico hacia el Mar Rojo, donde puede ser cargado en buques cisterna. Sin embargo, esta ruta se ha visto afectada en las últimas semanas por los ataques de los hutíes, respaldados por Irán.

Los ataques del jueves son “una demostración bastante clara de que tanto Irán como sus aliados tienen la capacidad y la voluntad de atacar la infraestructura energética regional, y que dicha infraestructura es vulnerable a los ataques con misiles balísticos o drones”, dijo Gregory Brew, analista geopolítico de Eurasia Group.

Petróleo Brent ronda los 105 dólares ante tensión en Medio Oriente

Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios tras el comunicado del ministerio, con los futuros del Brent cotizando en torno a los 105 dólares el barril. El jueves, el Brent se disparó, rozando los 110 dólares, ante la especulación sobre el impacto de la reciente violencia en el suministro energético de la región.

“La magnitud de la disrupción ya está contemplada en el precio”, dijo Brew.

Las exportaciones de petróleo del reino cayeron a apenas 3 millones de barriles diarios en agosto, el nivel más bajo registrado desde principios de 2017, debido a los ataques de militantes hutíes contra sus barcos en el Mar Rojo.

La amenaza de los hutíes surge en un momento en que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz sigue restringido. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a las cargas procedentes de los puertos iraníes, mientras que Teherán continúa atacando el transporte marítimo en el estrecho.

Según ejecutivos del sector y datos de la agencia de seguimiento de buques cisterna Vortexa, se transportan alrededor de un millón de barriles diarios de productos petrolíferos a través de la vía marítima en disputa, una cifra muy inferior al nivel de antes de la guerra, que rondaba los cuatro millones de barriles.

En consecuencia, no solo están subiendo los precios del petróleo. Los precios mundiales de los combustibles también se han disparado. El precio medio de la gasolina en Estados Unidos ronda los 4 dólares por galón, un máximo estacional, mientras que el precio medio del diésel se ha disparado hasta alcanzar un récord de 6 dólares por galón.

Reservas de petróleo se agotan mientras aumentan los ataques hutíes

Varias de las reservas que ayudaron a amortiguar el suministro de energía en los primeros días de la guerra se están agotando. Las reservas de petróleo de Estados Unidos se han desplomado, mientras que la mayoría de las reservas de emergencia liberadas por los gobiernos ya han llegado al mercado.

Esta semana, las fuerzas hutíes han avanzado hacia el sur a lo largo de la costa yemení del Mar Rojo, en dirección al estrecho de Bab el-Mandeb, mientras continúan sus ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, lo que ha obligado al país a detener las operaciones en algunos yacimientos energéticos.

Este avance plantea ahora una disyuntiva crucial para el reino: intensificar la campaña militar, que durante años no ha logrado derrotar a los militantes, o tolerar una mayor influencia de los hutíes sobre el Mar Rojo.

“Riad se encuentra en una posición difícil”, afirmó Fernando Ferreira, analista de Rapidan Energy Group. “Mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo y logra escoltar más petroleros fuera de la región, Irán intensificará sus ataques contra las instalaciones energéticas del Golfo”.