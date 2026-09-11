Trump alcanza cifra histórica y diésel en EU supera los 6 dólares: ¿Es más barato en México?

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una estrategia para bajar el precio del diésel: Un acuerco con gasolineros y reactivar los estímulos fiscales.

El costo de la guerra en Irán: El precio del diésel en Estados Unidos superó los 6 dólares el galón por primera vez en la historia, lo que aumenta el riesgo de nuevas presiones inflacionarias impulsadas por la energía justo antes del otoño e invierno, la temporada de mayor demanda de combustible.

Los precios se ubicaron en un promedio nacional de 6.05 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). En California, se acercaron a los 8 dólares por galón.

Considerado uno de los combustibles esenciales de la economía mundial, el diésel se utiliza en todo, desde la generación de electricidad y la calefacción de hogares hasta maquinaria agrícola y camiones de carga.

Aunque pocos estadounidenses están expuestos directamente al diésel en sus compras cotidianas, es un insumo clave para los precios de los alimentos, los costos de transporte y la construcción, lo que significa que el impacto de los precios récord terminará trasladándose a los consumidores. La demanda también aumenta conforme se acerca el otoño debido al mayor consumo para calefacción y actividades agrícolas.

¿Dónde se vende más barato el diésel: En México o en EU?

Un primer apunte a tomar en cuenta es que el diésel en nuestro país se vende por litro, mientras que en Estados Unidos se comercializa por galón, que equivale a 3.78 litros.

Otro punto es que debido a la guerra en Irán, el Gobierno de Claudia Sheinbaum promovió un acuerdo con los gasolineros para limitar el precio del diésel en 27 pesos por litro.

No obstante, como ha reconocido la propia Profeco, hay estaciones que venden este producto por arriba de ese tope. En el informe ‘Quién es quién en el precio de las combustibles’ del pasado 7 de septiembre, la dependencia expuso que una gasolinera en Tlaxcala vendió el litro de diésel en 28.74 pesos.

Sheinbaum durante la firma del primer acuerdo con gasolineros para establecer de manera voluntaria precios máximos. (Presidencia)

Si tomamos el precio tope del diésel como referencia y el tipo de cambio al viernes 11 de septiembre, tenemos entonces que:

El litro de diésel en EU se vende en 1.60 dólares.

El tipo de cambio al día de hoy es de 16.97 pesos por dólar .

. Al convertirse a moneda nacional, el precio del litro de diésel en EU quedaría en 27.15 pesos, ligeramente por arriba del costo tope en México.

Precio del diésel: ¿Por qué es un problemas para los republicanos?

Las tensiones geopolíticas han reducido considerablemente la capacidad mundial para producir y transportar cantidades suficientes de este combustible.

En Rusia, meses de ataques ucranianos con drones contra refinerías han provocado una prohibición de las exportaciones de diésel. En Medio Oriente, el tránsito intermitente de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz y la pérdida de capacidad de refinación han limitado tanto la producción como la distribución, mientras los cargamentos de combustible continúan muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

Estados Unidos e Irán parecen prepararse para una guerra prolongada, lo que podría mantener elevados los precios de la energía durante más tiempo.

El presidente Donald Trump pidió a los republicanos que salgan a votar, o de lo contrario, irán al infierno. (EFE)

Mientras tanto, los precios promedio de la gasolina también han aumentado considerablemente durante la última semana y alcanzaron los 4.29 dólares por galón hasta el jueves 10 de septiembre. Se trata de un comportamiento particularmente inusual para septiembre, cuando la demanda suele disminuir y los precios normalmente comienzan a bajar.

El veterano estratega de materias primas Jeff Currie consideró “extremadamente alta” la probabilidad de que la gasolina alcance los 5 dólares por galón para el día de las elecciones intermedias. Los precios promedio nacionales solo han superado ese nivel una vez, en 2022.

El fuerte aumento de los costos resulta particularmente problemático para el Partido Republicano del presidente Donald Trump, cuando faltan poco más de 50 días para las elecciones de medio término. Los precios podrían resultar determinantes en Maine, donde se encuentra la mayor proporción de hogares del país que utilizan combustóleo para calentar sus viviendas, así como en estados agrícolas como Ohio, Kansas e Iowa.