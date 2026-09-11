Sin alcohol en el Grito de Independencia: ¿Dónde habrá Ley Seca en CDMX hasta el 30 de septiembre?

Algunas alcaldías de la CDMX tendrán Ley Seca para los festejos de septiembre.

Si tienes pensado celebrar las Fiestas Patrias con unas copas, toma en cuenta que algunas zonas en la Ciudad de México implementan la Ley Seca durante los festejos de septiembre.

De acuerdo con los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, en la versión publicada este viernes 11 de septiembre, las alcaldías Tláhuac y Tlalpan tendrán Ley Seca en los próximos días, por lo que los festejos del Grito de la Independencia del 15 y 16 de septiembre serán sin bebidas alcohólicas.

Las restricciones al consumo de alcohol en Tláhuac y Tlalpan se aplicarán con motivo de las celebraciones patrias, fiestas patronales y festividades populares, y contemplan la suspensión de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Dónde habrá Ley Seca en Tláhuac el 15 de septiembre?

En Tláhuac, la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas se aplicará durante las siguientes fechas y festividades:

Del 14 al 16 de septiembre: Fiestas Patrias en las colonias, barrios y pueblos de la alcaldía.

Fiestas Patrias en las colonias, barrios y pueblos de la alcaldía. 26 y 27 de septiembre: Festividad del Milagroso Señor del Veneno, en colonias y barrios del pueblo de San Francisco Tlaltenco .

Festividad del Milagroso Señor del Veneno, en colonias y barrios del pueblo de . 27 y 28 de septiembre: Festividad del Santo Patrón del Barrio de San Agustín y San Miguel Arcángel Mixquic, en colonias y barrios del pueblo de San Andrés Mixquic .

Festividad del Santo Patrón del Barrio de San Agustín y San Miguel Arcángel Mixquic, en colonias y barrios del pueblo de . Del 27 al 30 de septiembre: Fiesta Anual del Barrio de San Miguel Arcángel, en colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac.

La medida contempla la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, abierto y al copeo, en todas sus graduaciones, de las 00:00 a las 24:00 horas de los días señalados.

La prohibición incluye vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y otros establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas.

También se prohíbe la venta o entrega gratuita de alcohol en ferias, romerías, kermeses y festejos populares.

¿Dónde habrá Ley Seca en Tlalpan?

En Tlalpan, la restricción será más acotada y estará vigente del 14 de septiembre a las 24:00 horas del 17 de septiembre de 2026.

La Ley Seca aplicará específicamente en:

Colonia Tlalpan Centro I

Colonia Tlalpan Centro II

Barrio Niño Jesús

Durante este periodo quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales.

La medida también alcanza a establecimientos como hoteles, clubes, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas y salones de fiestas, entre otros.

Además, estará prohibida la venta y consumo de alcohol en establecimientos instalados temporalmente en la vía pública con motivo de ferias y festividades populares.

La disposición también contempla ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados y festejos populares.

¿Hay excepciones a la Ley Seca?

Aunque la Ley Seca impide la venta de alcohol, hay algunas excepciones. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas en Tláhuac y Tlalpan está permitido en establecimientos que ofrezcan alimentos preparados y copeo (como los restaurantes).

Estos negocios podrán hacerlo únicamente durante el horario establecido en su permiso correspondiente.

Las personas o establecimientos que incumplan las disposiciones sobre la Ley Seca pueden recibir sanciones conforme a las leyes y reglamentos aplicables en la Ciudad de México.