La conductora Joanna Vega-Biestro analiza tomar acciones legales contra Gala Montes: ‘Mi hija se respeta’

La periodísta Joanna Vega-Biestro aseguró que corroboró la información que le proporcionaron sobre los motivos que llevaron a la salida de Gala Montes de LCDLF. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

La polémica entre Gala Montes y Joanna Vega-Biestro escaló más allá de las diferencias por la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México. La periodista advirtió que podría emprender acciones legales después de que la intérprete mencionó a su hija menor de edad durante una serie de declaraciones en su contra.

Vega-Biestro aseguró que está asesorada y calificó como un “límite absoluto” involucrar a su hija en una confrontación entre adultos. La conductora sostuvo que cualquier reclamo relacionado con su trabajo periodístico debe dirigirse hacia ella y no contra la menor.

El enfrentamiento comenzó después de que Joanna difundió información sobre lo ocurrido tras la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México, donde participó solo 48 horas. La cantante rechazó las versiones, acusó a la periodista de hostigarla y lanzó una serie de declaraciones en su contra.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre posibles acciones legales contra Gala Montes?

Joanna Vega-Biestro respondió a las declaraciones de Gala Montes y comenzó defendiendo su trabajo como periodista y comunicadora, profesión que ha ejercido durante los últimos 27 años.

La conductora del programa Sale El Sol explicó que la información que difundió sobre la actriz llegó directamente de una fuente que considera fidedigna y aseguró que corroboró los datos antes de hacerlos públicos.

Vega-Biestro también rechazó las acusaciones de hostigamiento y acoso en su contra. Explicó que informar y opinar sobre acontecimientos relacionados con personajes públicos forma parte de su trabajo.

“Yo no fui a buscar a esta persona ni existe de mi parte una persecución personal. La información llegó a mí”, comentó.

Sin embargo, Joanna señaló que la confrontación cruzó un límite cuando Gala hizo referencia a su hija: “Es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo”, resaltó.

Joanna explicó que no responderá a las amenazas con otras amenazas ni entrará en provocaciones: “Estoy debidamente asesorada y, de ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”, aseguró.

La periodista reiteró que continuará con su trabajo y defendió su derecho a informar, cuestionar y opinar. No obstante, insistió en que esa discusión no debe involucrar a una menor de edad.

Gala Montes Gala Montes solo estuvo 48 horas en 'La Casa de los Famosos México' este martes. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

¿Por qué comenzó la pelea entre Gala Montes y Joanna Vega-Biestro?

La confrontación tiene su origen en tras la breve participación de Gala Montes de como habitante de La Casa de los Famosos México. Aunque inicialmente se informó que la actriz decidió abandonar la competencia, posteriormente ella aseguró que esa no fue su intención.

“Yo no me quería salir, me sacaron”, sostuvo Gala al ofrecer su versión sobre su salida.

La actriz explicó que el incidente comenzó cuando necesitaba un tampón debido a que se encontraba menstruando. Ante la falta del producto, acudió a una zona de la casa que conocía por su participación anterior y abrió una puerta para solicitarlo directamente.

Gala Montes aseguró que, tras regresar, una psicóloga de la producción se acercó para hablar con ella sobre lo ocurrido y su estado emocional. La actriz reconoció que ambas sostuvieron una discusión, pero negó haberse abalanzado contra la especialista o haber intentado agredirla, como posteriormente señaló Joanna Vega-Biestro.

La actriz respondió a la versión de la conductora, la acusó de hostigarla y cuestionó que investigara asuntos relacionados con ella y su familia. Durante sus declaraciones, también mencionó a la hija de la periodista al plantear, como ejemplo, que podría acudir al kínder de la menor y pararse frente a ella, aunque aclaró que no lo haría.

La referencia a su hija provocó la respuesta de Joanna, quien dejó abierta la posibilidad de recurrir a acciones legales para proteger tanto a la menor como a ella misma.

Hasta el momento, Vega-Biestro no ha anunciado que haya presentado una denuncia o demanda contra Gala Montes, quien en los últimos días ha estado en el centro de la polémica tras su salida del reality show.