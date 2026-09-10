¿Cómo votar en ‘La Granja VIP 2026’? Paso a paso para salvar a tu granjero favorito

Se acerca la primera gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ (Fotoarte: El Financiero /C réditos: Cortesía TV Azteca, IA Gemini).

En La Granja VIP no basta con sobrevivir a las tareas del campo y la convivencia bajo el mismo techo: también hay que ganarse al público. Y cuando llega la hora de la eliminación, cada voto puede convertirse en el empujón que un granjero necesita para quedarse una semana más en la competencia.

La segunda temporada del reality de TV Azteca ya puso a sus celebridades a prueba: ha comenzado a definirse quiénes tienen aliados, quiénes están en la mira y quiénes necesitan con urgencia el respaldo de la audiencia.

La placa inicial de nominados quedó conformada por María Karunna, Kevyn Contreras ‘Bicolor’, Rafa Mercadante y Mónica Escobedo. Pero esta es apenas la primera de 16 semanas de competencia.

Los participantes de La Granja VIP en riesgo de salir se definen a través de las distintas dinámicas: por decisiones de sus propios compañeros, retos o mecánicas especiales establecidas por la producción.

Una vez conformada la placa, la continuidad de los nominados queda sujeta a la decisión del público. Si quieres entrarle, aquí te contamos cómo votar en La Granja VIP, cómo conseguir algunos extra y todos los detalles del programa.

Pimpinela Escarlata es de los habitantes favoritos de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca). (JAIR RAMIREZ)

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’ para salvar a un participante?

Si ya tienes a tu favorito y no quieres verlo hacer las maletas, puedes utilizar tus votos para darle una oportunidad más dentro de la granja:

Entra a la página oficial de votaciones de La Granja VIP o a la aplicación TV Azteca En Vivo. Selecciona al participante que quieres apoyar. La primera ronda pone 10 votos en manos de cada espectador: puedes repartirlos entre distintos nominados o apostarlos todos por un solo granjero.

La Granja VIP 2026 tendrá una duración de 16 semanas. (Foto: Cortesía TV Azteca / Jair Ramírez). (JAIR RAMIREZ)

¿Cómo conseguir 10 votos extra en La Granja VIP?

La dinámica de La Granja VIP permite conseguir otros 10 votos para llegar a un máximo de 20 apoyos.

Una vez que hayas utilizado los primeros, la plataforma te indicará los pasos necesarios para desbloquear la segunda ronda:

Llena los datos que te piden: correo electrónico o iniciar sesión con Google. Ve el video que te solicitan. La opción para votar volverá a aparecer y puedes utilizar tus 10 votos adicionales.

Al igual que en la primera ronda, estos apoyos pueden dividirse entre varios granjeros o concentrarse en un solo participante. La elección queda en manos de cada espectador.

¿Cuándo es la gala de eliminación de ‘La Granja VIP’?

Las eliminaciones se llevan a cabo los domingos, cuando se da a conocer quién obtuvo el menor respaldo de la audiencia y, por lo tanto, debe abandonar la competencia. La gala inicia a las 8:00 p.m., horario del centro de México, en Azteca UNO.

Además, en el mismo canal se transmite el programa de lunes a viernes a las 8:30 p.m.

Y si una emisión de televisión no te parece suficiente para enterarte de todo lo que pasa entre los habitantes, también existe una señal 24/7 en Disney+.

La Granja VIP 2026 reúne a 20 celebridades en su segunda temporada, entre ellas figuras de la televisión, música, comedia, lucha libre y redes sociales. (Foto: TV Azteca)

¿Quiénes son los habitantes de ‘La Granja VIP’ 2026?

Entre establos, dinámicas y cámaras, estas son las celebridades que forman parte de la segunda temporada de La Granja VIP:

Carlos Trejo , investigador de fenómenos paranormales.

, investigador de fenómenos paranormales. Ivonne Montero , actriz, cantante y modelo.

, actriz, cantante y modelo. Kenny Avilés , vocalista y fundadora de Kenny y los Eléctricos.

, vocalista y fundadora de Kenny y los Eléctricos. Kevyn Contreras ‘Bicolor’ , comediante y creador de contenido.

, comediante y creador de contenido. Kunno , influencer y creador de contenido.

, influencer y creador de contenido. Rafa Mercadante , conductor, actor, cantante, locutor y productor.

, conductor, actor, cantante, locutor y productor. Fernando Lozada , conductor y creador de contenido.

, conductor y creador de contenido. María Karunna , cantante y exintegrante de Caló.

, cantante y exintegrante de Caló. Niurka Marcos , actriz y figura de distintos realities.

, actriz y figura de distintos realities. Mónica Escobedo , comediante de stand up y creadora de contenido.

, comediante de stand up y creadora de contenido. Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ , conductora y creadora de contenido.

, conductora y creadora de contenido. Abigail Pak ‘La Coreañera’ , música y creadora de contenido.

, música y creadora de contenido. Natalia Alcocer , actriz y participante de realities.

, actriz y participante de realities. Manelyk González , influencer y exparticipante de Acapulco Shore .

, influencer y exparticipante de . Pimpinela Escarlata , luchador profesional e intérprete drag.

, luchador profesional e intérprete drag. Mario ‘Mono’ Osuna , exfutbolista de la Liga MX.

, exfutbolista de la Liga MX. Pascal Nadaud , atleta y participante de Exatlón México .

, atleta y participante de . Julio Camejo , actor de origen cubano.

, actor de origen cubano. Azalia ‘La Negra’ Ojeda, conductora y exparticipante de Big Brother México.

La producción anunció un elenco de 20 habitantes para esta temporada, aunque hasta el momento se han dado a conocer 19 nombres.