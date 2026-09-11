Explosión en negocio deja una persona muerta y 11 heridos en alcaldía Álvaro Obregón

La explosión en un negocio de comida en la colonia Olivar del Conde 1ra sección, en la alcaldía Álvaro Obregón, movilizó a servicios de emergencia en la Ciudad de México este viernes 11 de septiembre por la noche. Presumiblemente, el incidente fue ocasionado por un cilindro de gas de 30 kilos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que una persona falleció y 11 resultaron heridas por la explosión.

La dependencia informó que se ha solicitado el apoyo de la Dirección General de Análisis de Riesgos para evaluar las condiciones del inmueble tras la explosión.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la dependencia, se observa que la explosión por acumulación de gas causó el derrumbe de un inmueble en el lugar, ubicado en la avenida Santa Lucía y Rosa Venus.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que los equipos de emergencia de Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Vivienda, en coordinación con la alcaldía, atienden la explosión en el establecimiento de venta de comida.