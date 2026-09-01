Estrecho de Ormuz quedará en el olvido: ¿Cuál es el plan de EU para tener nueva ruta del petróleo?

El Departamento del Tesoro ha cobrado mayor protagonismo en el conflicto en Medio Oriente en las últimas semanas. (AP).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, restó importancia el martes al estrecho de Ormuz y dijo que nuevos oleoductos permitirán eludir esta crucial vía para el transporte de energía del Golfo Pérsico, controlada por Irán durante el reciente conflicto.

“Eso se podrá eludir en dos años”, dijo Bessent durante una conversación con Larry Kudlow al margen de una reunión de autoridades financieras mundiales en Asheville, Carolina del Norte. “En dos años, el estrecho de Ormuz será como una extensión de agua sin ningún valor”.

Los comentarios de Bessent coinciden con una nueva escalada entre EU e Irán, que el lunes volvieron a intercambiar ataques. Dos petroleros que intentaban salir del estrecho de Ormuz fueron alcanzados por proyectiles a última hora de ese día, según la consultora de seguridad marítima Marisks.

¿Qué tiene que ver Departamento del Tesoro con el estrecho de Ormuz?

El Departamento del Tesoro ha cobrado mayor protagonismo en el conflicto en las últimas semanas.

Bessent anunció la semana pasada que ampliará las sanciones contra instituciones financieras y otras entidades que mantienen negocios con Irán.

EU ya tomó medidas contra las sucursales en Emiratos Árabes Unidos de Banque Misr, el segundo mayor banco de Egipto, aunque Bessent dijo el martes que Washington decidió no sancionar a la entidad matriz.

“No los sancionamos porque no queríamos llegar hasta la matriz egipcia”, dijo Bessent sobre Banque Misr.

El Tesoro ha señalado que las sucursales emiratíes realizaron negocios por US$1.800 millones con Irán durante los últimos dos años.

Bessent agregó que EU “probablemente” anunciará sanciones contra otro banco esta semana y contra uno más la próxima.

El país también está evaluando sancionar a empresas de leasing de aeronaves como parte de sus esfuerzos para aislar económicamente a Irán, dijo.

Hasta ahora, EU no ha tomado públicamente medidas contra China, que compra más del 90% del petróleo iraní y ha ignorado los llamados a cortar sus vínculos financieros con la República Islámica.

Bessent defendió la postura actual de EU y agregó que mantuvo conversaciones privadas con China sobre Irán durante el G20.

“Cuando todos dicen: ‘Bueno, las sanciones no funcionan’, puedo decirles que las sanciones más un bloqueo sí funcionan”, dijo Bessent. “Estamos enterrando la cabeza de la serpiente iraní. La serpiente todavía no sabe que está muerta, pero dejará de retorcerse cuando se ponga el sol”.