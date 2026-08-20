Bessent da más ‘gasolina’ al peso: Recompras del bono del Tesoro podrían superar los 4 mil mdd

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que está dispuesto a ampliar los esfuerzos para recomprar deuda más costosa y adelantó que la administración anunciará una nueva iniciativa fiscal para hacer frente a los costos de financiamiento más altos en años.

“Probablemente anunciaremos a finales de esta semana o comienzos de la próxima un mayor énfasis en la consolidación fiscal”, adelantó Bessent el jueves en una entrevista con CNBC. Por separado, dijo a periodistas que el presidente Donald Trump le había encargado esa iniciativa a él y al director de Presupuesto, Russ Vought.

Los comentarios de Bessent se producen después de que el Departamento del Tesoro anunciara el miércoles que aumentaría “como mínimo al doble” el tamaño de las recompras de títulos de mayor plazo.

El jueves explicó que la medida —que resolver a los mercados— buscaba garantizar una negociación ordenada en un mercado de verano con poca liquidez y lograr que los inversionistas se concentraran en “los fundamentos”.

El impacto en el mercado fue de corta duración, y los bonos estadounidenses a 30 años borraron sus ganancias el jueves. Los rendimientos de los títulos a 10 años se mantuvieron por encima de los niveles del miércoles después de los comentarios.

El jefe del Tesoro restó importancia el jueves a los movimientos del mercado y afirmó que “todo lo que ocurre dentro de un periodo de 24 horas es ruido”. También destacó que las operaciones ampliadas de recompra “podrían superar los 4 mil millones” que actualmente están programadas para comenzar los próximos meses.

Consultado sobre cuánto más está dispuesto a hacer el Tesoro para reducir los rendimientos de los bonos, Bessent afirmó: “Tenemos un amplio conjunto de herramientas, así que veremos. Y parte de esto consiste en enviar una señal: mostrar que creemos que los rendimientos no reflejan los fundamentos subyacentes”.

El anuncio del miércoles se produjo después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaran su nivel más alto en casi dos décadas y las tasas a 10 años llegaran a niveles no vistos desde antes de que Trump asumiera el cargo.

¿Recortes de gasto en EU? Esto dijo Scott Bessent

No precisó qué “titulares” le preocupaba que estuvieran captando la atención del mercado. Sin embargo, el miércoles, datos del Tesoro mostraron que un indicador amplio de la deuda estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares.

“Se han reservado el derecho de aumentar las recompras, pero supongo que, en algún momento, los mercados podrían interpretarlo como desesperación”, afirmó John Fath, socio gerente de BTG Pactual Asset Management US. “La conclusión es que los déficits no van a desaparecer”.

Bessent tampoco especificó qué incluir la nueva iniciativa fiscal. Sin embargo, señaló que un grupo de trabajo contra el fraude podría ahorrar “cientos de millas de millones de dólares” y sugirió que “muchos de estos programas que se están entregando a los estados” están siendo “despilfarrados” y podrían recortarse.

Mientras tanto, existe una “muy buena probabilidad” de que Estados Unidos ya haya alcanzado el máximo de su déficit fiscal, afirmó Bessent. Señaló una recuperación de los ingresos arancelarios a medida que la administración reconstruye sus programas de gravámenes a las importaciones tras la decisión de la Corte Suprema de invalidar gran parte de los impuestos arancelarios por el presidente el año pasado.

¿Qué dijo Bessent sobre el nuevo plan fiscal de EU?

“Van a ser un par de semanas, un par de meses muy interesantes mientras armamos esto”, señaló Bessent sobre el nuevo plan fiscal.

El crecimiento económico permitirá a EU reducir el peso de su deuda, según Bessent. Afirmó que, si bien la reciente ola de emisiones de deuda corporativa “está provocando una competencia por el capital a corto plazo”, también impulsará el crecimiento de la productividad con el tiempo. Eso, a su vez, favorecerá una expansión desinflacionaria, señaló.

“Creo que la economía subyacente es muy sólida y los únicos impulsos inflacionarios que estamos observando provienen de la energía, y eso es temporal”, sostuvo el jefe del Tesoro.

Los precios del petróleo han vuelto a subir durante las últimas semanas ante el aumento de las tensiones con Irán. Aun así, Bessent se hizo eco de las afirmaciones de Trump de que el estrecho de Ormuz está bajo control de EU y citó informes de prensa según los cuales “están saliendo grandes cantidades de energía”.

“Vamos a hacer colapsar este régimen”, afirmó Bessent, en referencia al nuevo programa de sanciones económicas contra Irán ordenado por Trump. “Daré una conferencia de prensa el lunes para explicar exactamente qué vamos a hacer”.