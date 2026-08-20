Revocan visa al músico mexicano Calle 24 y cancela su primera gira en EU: ‘Nos apagaron la voz, era mi sueño’

Calle 24 canceló siete conciertos de su Eterno Tour en Estados Unidos tras la revocación de su visa de trabajo. (Foto ilustrativa generada con IA).

Calle 24 se suma a la lista de artistas mexicanos a quienes les cancelaron la visa estadounidense, en medio de una ‘ola’ de revocaciones a políticos y otras personalidades.

El cantante originario de Chihuahua, quien ha colaborado con Fuerza Regida, canceló los conciertos de su Eterno Tour en Estados Unidos por “circunstancias imprevistas ajenas a mi voluntad, que tienen que ver con la sorpresiva remisión de mi visa de trabajo”, explicó en un comunicado publicado en Instagram.

El intérprete de ‘Qué onda’ agregó que tomaba dicha decisión con “absoluto respeto a las disposiciones y normativas establecidas por las autoridades estadounidenses”.

“Nuestro equipo se encuentra atendiendo la situación y realizando las gestiones correspondientes, con la esperanza de poder regresar muy pronto a los escenarios de Estados Unidos y así reencontrarme con este grandioso público”, detalló.

Calle 24 se disculpa con fans por la revocación de su visa

Antes de recibir la noticia, Calle 24 había realizado con éxito varios conciertos en Estados Unidos, durante julio y agosto, incluyendo Texas, Colorado, Arizona y California. “Me voy con la frente en alto con 8 fechas cumplidas del Eterno Tour y 8 sold out”.

En un video, el intérprete se mostró cabizbajo por lo ocurrido: “Estoy muy triste, la gira está cancelada en Estados Unidos hasta nuevo aviso, de veras les pido perdón, yo quería cumplir con esas fechas, era el más entusiasmado, es mi sueño, lo estaba cumpliendo, lo que jamás pensé en mi vida y nos quedamos a la mitad (...) Ni modo, nos apagaron la voz”.

Las siete fechas afectadas corresponden a conciertos programados entre agosto y septiembre, cuyos reembolsos están por hacerse:

15 de agosto: Hidalgo, Texas — Payne Arena.

Hidalgo, Texas — Payne Arena. 21 de agosto: Charlotte, Carolina del Norte — The Underground.

Charlotte, Carolina del Norte — The Underground. 22 de agosto: Atlanta, Georgia — Tabernacle.

Atlanta, Georgia — Tabernacle. 23 de agosto: Lake Buena Vista, Florida — House of Blues.

Lake Buena Vista, Florida — House of Blues. 12 de septiembre: San Antonio, Texas — Aztec Theatre.

San Antonio, Texas — Aztec Theatre. 13 de septiembre: Houston, Texas — 713 Music Hall.

Houston, Texas — 713 Music Hall. 18 de septiembre: Chicago, Illinois — Riviera Theatre.

El resto de las presentaciones de Eterno Tour continuarán como estaba previsto.

¿Quién es Calle 24?

Calle 24 es el nombre artístico de Diego Millán, cantautor originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, quien comenzó su acercamiento a la música desde los 11 años. De acuerdo con Rolling Stone en Español, sus primeros pasos estuvieron ligados a la composición y, con el tiempo, su trabajo llegó a voz de intérpretes como Peso Pluma y Fuerza Regida.

Aunque Calle 24 comenzó como un cuarteto de música mexicana, el proyecto evolucionó hasta convertirse en la propuesta solista de Millán. Uno de sus primeros grandes éxitos llegó en 2023 con ‘Qué Onda’, colaboración con Fuerza Regida y Chino Pacas que alcanzó el No. 61 del Billboard Hot 100 y el No. 5 de Hot Latin Songs.

Su propuesta también se ha caracterizado por la versatilidad musical. En 2023, el álbum AMOR DE LA CALLE incluyó canciones con orquestaciones de banda, mientras que en 2024 incursionó en el género urbano con ‘KATY PERRY’, junto a Joaquin Medina, DannyLux y Sheeno.

Calle 24 lanzó Eterno, álbum en el que aborda temas como el paso del tiempo, sus relaciones personales, la cotidianidad y la idea de construir un legado mediante la música. El artista también ha señalado su interés por explorar géneros como la banda, el norteño y el trap, sin limitar su propuesta a un solo estilo.

“Para mí, Eterno es eso que dejas cuando ya no estás. No tiene tanto que ver con vivir para siempre, sino con permanecer. Yo siento que uno como artista tiene ese poder de dejar un legado a través de lo que escribes: tus letras, tu forma de pensar, lo que transmites… y también cómo eres como persona. Debes dar esa aura de ser sencillo”, explicó a Rolling Stone en Español.

El músico acumula 1 millón de seguidores en Instagram y 20 millones de oyentes mensuales en Spotify. Entre sus canciones más conocidas, también está ‘Noche perfecta’, con Fuerza Regida.

El crecimiento de su carrera lo llevó a emprender en 2026 su primera gira en solitario por Estados Unidos, Eterno Tour. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la revocación de la visa del cantante.