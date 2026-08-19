Novio de Hayden Panettiere estaba con ella cuando murió; policía visita su casa

La policía de Greenville continúa investigando la muerte de Hayden Panettiere; la autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. (Foto ilustrativa: IA Gemini, EFE/EPA/PAUL BUCK).

Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente por Brian y Zach Hickerson en una residencia de Airbnb donde se alojaba en Carolina del Sur; aunque no son señalados por ningún delito, la policía ha dado seguimiento a ambos hasta su domicilio.

La actriz Hayden Panettiere, conocida por producciones como Malcolm, el de en medio, Héroes, Nashville y Sueños sobre hielo, murió a los 36 años y el caso continúa abierto.

Brian y Zach Hickerson llamaron al 911 tras encontrar a Hayden Panettiere

Según el informe policial, los Hickerson llamaron a emergencias para pedir ayuda. Según Page Six, Brian supuestamente estaba dormido en la habitación y cuando Zach llegó encontró a Hayden inconsciente en una silla del salón.

Los servicios médicos acudieron al lugar y atendieron a la actriz de Héroes por un paro cardiaco; sin embargo, no tuvieron éxito y confirmaron su fallecimiento.

Hayden Panettiere luchó contra las adicciones y la depresión posparto. (Foto: EFE/EPA/INGA KJER).

En el informe (retomado por Page Six, CNN y NBC News) se detalla que mientras “iniciaban medidas avanzadas de reanimación cardiaca”, Zach estaba “muy nervioso”; además, se detalla que Brian no mostró signos visibles de emoción hasta que declararon la muerte.

Matthew Bryan, un agente de Greenville, entrevistó a los hermanos Hickerson en el lugar: “Hablé primero con Zach Hickerson; me dijo que se trataba de la novia de su hermano”, escribió.

Brian, quien tenía una tumultuosa relación con Hayden Panettiere marcada por denuncias de violencia doméstica, mostró al policía una bolsa de medicamentos que ella usaba. En el documento, varios datos fueron censurados, incluidos los nombres de los fármacos.

Hayden Panettiere murió a los 36 años mientras se encontraba en una residencia de Airbnb en Carolina del Sur; la causa oficial de su fallecimiento sigue pendiente. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

Las autoridades no han determinado la causa oficial de muerte. La autopsia preliminar de Hayden Panettiere descartó indicios de un delito: “No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales”.

Extraoficialmente, se cree que una sobredosis causó el paro cardiaco. De acuerdo con Page Six, en el lugar fue encontrado Narcan, un medicamento usado para revertir la sobredosis por opiáceos.

Fuentes policiales del caso comentaron a TMZ que aún tratan de determinar si hay una conducta delictiva detrás del fallecimiento de la actriz.

Brian Hickerson y Zach Hickerson encontraron inconsciente a Hayden Panettiere y llamaron a los servicios de emergencia, según el informe policial. (Foto: EFE)

Policía visita casa de Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere

Este miércoles en la mañana, la Policía de Greenville visitó la casa de la abuela de Brian y Zach Hickerson —donde fueron vistos el martes—, la cual está cerca del Airbnb donde Hayden Panettiere murió.

De acuerdo con Page Six, Zach estaba en el domicilio cuando agentes tocaron la puerta varias veces.

Tras no obtener respuesta, abandonaron el lugar y regresaron más tarde, pero tampoco les abrieron. Según Page Six, explicaron que estaban ahí para hacer una visita de “comprobación de bienestar”.

Lesley Vogel, madre de Hayden, declaró a NBC News que estaba preocupada por la relación que sostenía desde hace varios años: “Esa persona de su vida de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella cuando falleció, y se trataba de Brian Hickerson”.

En This Is Me: A Reckoning, publicado en mayo, la actriz narró que Hickerson la golpeaba y ella temía hacer público el abuso. Aparentemente, habían terminado en 2020.

Con información de EFE.