‘Cuando le mandé el casting me dijo: te vas a quedar’: Así apoyó Héctor Parra a Daniela en ‘MasterChef 24/7′

Daniela Parra aplicará todos los conocimientos que adquirió en ‘MasterChef 24/7’ para su negocio Tamalitos Chidos. (Foto: Cortesía Prensa TV Azteca)

Si existe una participante de MasterChef 24/7 que contó con el apoyo incondicional del público y de sus seres queridos es Daniela Parra, una joven emprendedora que se despidió del reality show de la mejor manera: con la frente en alto.

“Me siento ganadora al haber llegado a este punto de la competencia. Estoy satisfecha y muy contenta”, comentó la también dueña del negocio Tamalitos Chidos, en entrevista con El Financiero.

Una emoción que no solo ella y la ‘bandita chida’ —como les dice a todos sus seguidores— experimentan, sino también su papá, el actor Héctor Parra, quien actualmente está en prisión por el delito de abuso sexual y corrupción de menores.

“Mi papá está súper orgulloso de todo lo que hice ahí”, dijo Parra, quien, a solo unos días de haber sido eliminada de MasterChef 24/7, ya tiene claro cuál es su siguiente paso profesional: poner en práctica todo lo aprendido en Tamalitos Chidos.

¿Cómo fue el apoyo de Héctor Parra a Daniela durante ‘MasterChef 24/7’?

La historia de Daniela Parra comenzó mucho antes de que la ‘bandita chida’ la viera en el 24/7 del reality show, ya que para ello tuvo que hacer un casting, un video que grabó con ayuda de Diego Hopster, su novio, y el cual compartió con su papá.

Al verlo, el actor de La Usurpadora le comentó a su hija que tenía la certeza de que se quedaría con el mandil: “Mi papá sabía, cuando le mandé el casting me dijo: ‘Te vas a quedar’”, recordó.

La confianza en que ella llegaría lejos permaneció hasta el último momento, tal es así que toda su familia veía el programa y, aunque Héctor Parra no podía sintonizar la transmisión 24/7 al estar en la cárcel, sí veía las galas.

“Obviamente él no podía ver el 24/7, pero sí veía todas las galas. Todos los días, antes de que yo estuviera en el balcón, él veía, no se perdía ni una sola gala y estaba muy contento”, compartió.

Daniela Parra aseguró que su papá solía ver las galas del programa y la apoyó desde el casting. (Foto: Cortesía Prensa TV Azteca)

La también hermana de Alexa Hoffman señaló que Héctor tenía la esperanza de que ella se convirtiera en la ganadora de MasterChef, con lo cual se llevaría el premio de 2 millones de pesos.

“A él le habría encantado que yo ganara, obviamente, y me lo dijo, pero al final del día los tiempos de Dios son perfectos”, dijo la joven, quien aseguró que, a pesar de la eliminación, sus seres queridos están felices, entre ellos Héctor.

“Mi papá está súper contento, súper satisfecho y súper orgulloso de todo lo que hice ahí, de cómo me vio crecer”, compartió. Daniela Parra también indicó que, aunque ya habló con Héctor, aún no lo ve en persona: “Nos hace falta una plática con varios cafecitos, pero pronto”.

¿Por qué Daniela Parra salió de ‘MasterChef 24/7’? Esto dijo de su eliminación

Aunque Daniela Parra está tranquila con el resultado, esto no quiere decir que para ella la competencia fuera sencilla, ya que afirmó que vivió un estrés constante durante el reality show.

“Era despertar temprano, ir a cuatro clases al día más o menos con grandes chefs, pero al final del día era mucha presión y luego las galas, los retos, estábamos en constante movimiento y estrés”, compartió.

A esto se sumó la convivencia constante con los demás concursantes, así como retos que la obligaron a salir de su zona de confort, ya que el fuerte de Daniela Parra es la repostería, no los alimentos salados.

“Lo que me sacó de mi zona de confort fue cocinar cosas extrañas: conejo, mantarraya, ratas, cosas muy locas”, compartió. A pesar de ello, Parra aseguró que su objetivo era aprender tanto como le fuese posible.

Daniela Parra elogió a su compañero Julio y aseguró que le gustaría hacer algunas colaboraciones. (Foto: Cortesía Prensa TV Azteca)

“Sí me llevé varias regañadas y todo, pero todo lo tomé como crítica constructiva, nunca lo tomé personal”, compartió. Y aunque tuvo momentos en los cuales brilló e intentó dar lo mejor de sí por la ‘bandita chida’, que la salvó en diferentes ocasiones, esta semana fue eliminada.

Daniela Parra perdió el reto final frente a Julio, luego de preparar huauzontles capeados rellenos de chicharrón en salsa, debido a que no limpió adecuadamente la planta. Aunque el resultado no fue el esperado, ella coincide en que era su compañero el que merecía ganar.

“Yo considero a Julio un gran competidor, un gran cocinero y si la decisión estaba entre Julio y yo, pues definitivamente yo también me hubiera dado (la eliminación) a mí”, dijo la emprendedora.

Nuevos sabores y platillos: ¿Qué pasará con Tamalitos Chidos?

Daniela Parra no se detiene. Mientras sueña con incursionar en el teatro y en tanto llega otro programa de televisión en el que pueda participar, ya tiene claro cuál es su siguiente paso: hacer crecer Tamalitos Chidos.

Las clases con los chefs, los consejos de cocina y los nuevos ingredientes que aprendió a preparar se verán reflejados en su emprendimiento: desde otra forma de hacer la masa hasta más sabores y platillos en el negocio.

“Tengo muchas ideas, no solo de los tamales, sino también de sacar más cosas e innovar, hacer más recetas, más platillos, al final Tamalitos Chidos es de comida mexicana. Entonces, tengo muchas ganas de integrar nuevos platillos al menú y de renovar los sabores también”, indica.

Daniela Parra fue eliminada del programa de televisión a pocos días de su final. (Foto: Cortesía Prensa TV Azteca)

Además, no descarta hacer colaboraciones con sus compañeros del programa de televisión: “Tengo un montón de recetas nuevas, muchas ideas”, comentó.