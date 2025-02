Héctor Parra reaparece en transmisión en vivo desde prisión: ‘No estamos en el hoyo’

Héctor Parra mandó un mensaje en vivo desde la prisión en un video compartido por su hija Daniela Parra donde aseguró que “no está en el hoyo” ni “sufriendo”.

El actor de Cómplices al rescate está en el Reclusorio Oriente desde 2021, cuando fue detenido y acusado de abuso de menores en contra de su hija Alexa Hoffman.

Él realizó una llamada a Daniela para mandar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, contar algunos detalles de su caso y revelar cómo se encuentra.

Héctor Parra está en prisión luego de la denuncia de su hija Alexa Hoffman. (Foto: Instagram @hectorparrag)

“No estamos en el hoyo, ni tampoco sufriendo, tenemos tantos ángeles alrededor como el público o mi hija Daniela que nos mantienen arriba y como somos dueños de la verdad nada nos puede tumbar”.

El actor Héctor Parra contó que recibe “regalos” de sus fans y otros presos le comparten de su comida (y viceversa) como algún pastelito.

“Emocionalmente, me mantienen en pie los mensajes de apoyo y regalitos, gracias por todo por creer en mí, hay cosas que por más quieren ocultar, no se puede y conforme pasa el tiempo las personas no son tontas y es evidente, pero son procesos legales los que me detienen aquí (...) Convivo aquí con otros compañeros y de pronto comemos juntos o compartimos”, menciona en el video publicado el pasado miércoles.

Héctor Parra es un actor de telenovelas mexicanas. (Foto: Instagram / @hectorparrag).

Héctor Parra acusa irregularidades en su caso

El actor de telenovelas mexicanas declaró que en su caso hubo irregularidades y afectaciones a su derecho de la presunción de inocencia y por ello interpuso un amparo: “Estamos en un amparo, después de todo el proceso pesado y difícil, sigue la ilusión de que todo se haga como se debe, porque hay muchas fallas en el proceso”, dijo en el video compartido por Daniela Parra.

Héctor Parra aseguró que existen pruebas que no se tomaron en cuenta y eso recae en una falta al debido proceso:

“Se va a una instancia más alta donde se revisan las faltas y los errores en mi caso, es una de mis grandes esperanzas en que por fin se hará lo correcto en las instancias federales. Hay pruebas que no se toman en cuenta, por ejemplo, preponderaron a la víctima antes de mi presunción de inocencia, lo cual es una falla del proceso porque eso dicen las leyes”.

Mencionó que tiene miedo de salir de la cárcel, además de hacer responsables a las “personas involucradas” en su detención de cualquier cosa que pudiera dañar su integridad o poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos y cercanos:

“Yo tengo miedo de salir, está comprobada la calidad humana de unas personas, entonces quien debe asustarse de salir soy yo, porque hay por ahí algunas almas oscuras, llenas de maldad (...) Estoy aquí por gente que me quiso hacer mucho daño, si me pasa algo a mí hago responsable a todas las personas involucradas en este asunto tan bajo”.

Alexa Hoffman compartió la modificación de la sentencia de Héctor Parra.

¿Cuál es la sentencia de Héctor Parra y de qué delito se le acusan?

La sentencia de Héctor Parra se modificó en abril de 2024, informó Alexa Hoffman, en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram con el sello del despacho Rubio Juárez Abogados.

En el documento se explica que la pena pasó de más de 13 años y 10 meses a 12 años y 6 meses tras las rejas.

Los delitos por los que se le condenó a Héctor Parra fueron los siguientes: