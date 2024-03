Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra, difunde videos que están en el juicio contra el actor

La noche del 4 de marzo ocurrió un retroceso importante en el caso de Héctor Parra: Los tres magistrados que estuvieron a cargo de la audiencia por apelación a su sentencia por corrupción de menores no solo la desestimaron, sino que le volvieron a sumar los cargos por abuso sexual y próximamente se definirá su nueva sentencia.

A esta noticia, se adicionan una serie de videos que Alexa Hoffman, hija del actor y denunciante del mismo, hizo públicos para reforzar su palabra y la denuncia que inició hace casi tres años.

Durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, realizada este 8 de marzo en la CDMX, también estuvo presente y se dijo satisfecha de que las personas empezaran a mostrar más apoyo hacia ella y su caso.

¿Qué muestran los videos que Alexa Hoffman hizo públicos?

Fue durante la transmisión del programa De Primera Mano realizada el 7 de marzo que mostraron dos videos con autorización de la hija de Ginny Hoffman, en los que se ve a la joven (entonces menor de edad) en dos situaciones done su papá está involucrado.

Ginny y Alexa Hoffman en la marcha del 8 de marzo en CDMX en 2023. (Foto: Instagram / @ginnyhoffman_)

Héctor Parra escribió en el cuerpo de su hija

La primera es un clip en el que Alexa entra a la habitación donde está su papá Héctor Parra, quien la está grabando. Después de presentar a sus mascotas, ella dice a la cámara “Y mi papá me puso esto”, levantándose el short que llevaba puesto.

Al hacerle acercamiento a la imagen, se lee que dice en su pierna “Esta es mi pompi” escrito con pluma en la piel de la entonces niña y con una flecha señalando aquella parte de su cuerpo. Después, cortan el video.

‘Me enseñaste a no usar ropa’: Frase de Alexa Hoffman a su papá

En el segundo video, además de Alexa y Héctor, también está su media hermana Daniela Parra, quien ha apoyado incondicionalmente al actor en el caso.

Se trata de una situación en la que él está abriendo algunos regalos. Uno de ellos es una especie de álbum que incluye fotos, en donde la hija menor de Parra le escribe algunas cosas que el actor le había enseñado a su hija.

La condena de Héctor Parra se aumentará ya que lo volvieron a declarar culpable de corrupción de menores. (Instagram @hectorparrag)

Además de cosas como “tomar refresco de pepsina” o “a sonreír”, ella escribió que le enseñó “a no usar ropa”, y la foto que está en esa página supuestamente muestra a la niña si prendas de vestir.

Alexa Hoffman asistió a la marcha del 8M: ¿Qué dijo sobre el caso de su papá?

Este viernes, durante la marcha del 8M en CDMX, la joven asistió con su mamá Ginny Hoffman, donde llevó un cartel que decía “Hoy grito, porque cuando hablé culparon a todos, menos al culpable”, y una nota hablando sobre Héctor Parra y su media hermana, Daniela.

La joven ofreció una entrevista en la que dijo que, después de mostrar dichos videos, ha recibido más apoyo de la gente algo que la tiene satisfecha.

Alexa Hoffman durante la marcha del 8M este 2024. (Foto: Instagram @alexaa.hoffman)

“Cada vez hay más gente abriendo los ojos sobre mi caso y eso me hace sentir… no feliz, porque no es algo como que me haga feliz, pero como que digo ‘ah (suspira)’, o sea, sí se me quita un peso de encima”, señaló Hoffman.

Dijo que durante el proceso que lleva años en curso, se ha sentido “chiquita y vulnerable”, pero era algo que debía de hacer porque se lo debía a sí misma.

“Héctor Parra ya fue declarado culpable, y Daniela ‘P’ está encubriendo a un pederasta”, se lee en uno de los mensajes que llevó ayer a la marcha.

Mensaje de Alexa Hoffman en el 8M. (Foto: Instagram @alexaa.hoffman)

Daniela Parra responde acusaciones de Alexa Hoffman: ¿Qué dijo?

Cuando se dieron a conocer los videos en el programa De Primera Mano, Daniela Parra utilizó su cuenta de X para compartir algunos mensajes en los que lamentan la difusión de videos descontextualizados y que, incluso, ya se encontrarían completos y disponibles en YouTube.

En un video que circula en redes sociales, la dueña de Tamalitos Chidos habló sobre la filtración de estos videos en medios de comunicación, lo cual es ilegal ya que la joven asegura que estos todavía se encuentran dentro de la carpeta de investigación, por lo que es información confidencial.

“(Los videos) son parte de una carpeta que hoy en día siguen juicio, ni siquiera deberían sacarlos porque es ilegal”, dijo en primera instancia.

De igual forma, dijo desconocer lo que haya motivado a su media hermana Alexa a difundir dicho material.

“Los están sacando no sé, para ganar más opiniones buenas o no sé, porque les valió que eso es ilegal. A ellas les debería de interesar ganar ese juicio, pero les está valiendo porque lo están haciendo público”, aseguró la también influencer.

Daniela Parra y Alexa Hoffman son hijas de Héctor Parra, actor que actualmente está recluido. (Instagram / @dannielaprm / Cuartoscuro)

Incluso, comentó que ella estaría feliz de que se compartieron los videos pero completos, no solo un fragmento, ya que estos están “descontextualizados” y “hechos a modo”.

“Que se vean las audiencias, eso deberían sacar también: que se vean los videos completos, los peritajes completos, eso a mí me daría mucho gusto más quedarme miedo o más que preocuparme (…) Me parece muy bien que estén saliendo a las la luz, pero me parecería mejor que salieran completas (las pruebas)”.

Después de que Alexa hiciera su publicación por el 8M donde asegura que Daniela está encubriendo a su papá, esta le responde a través de su propio perfil: “Prefieres llamarme mentirosa a aceptar que te equivocaste. Eres vil y lamentable”.

Daniela Parra desaprueba las acciones que Alexa Hoffman, apoyada de su mamá, están haciendo contra Héctor Parra. (Cuartoscuro)

¿Qué sigue en el caso de Héctor Parra?

Después de que los tres magistrados resolvieran denegar la absolución de cargos y, por el contrario, volver a juzgarlo por abuso sexual, habrá una nueva audiencia.

Esta se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, donde le volverán a dictar sentencia.

Según las declaraciones que dio Alexa Hoffman este 8 de marzo, la abogada que está defendiéndola, le explicó que con eso podrían aumentarle la pena a Héctor Parra, mínimo, 16 años aproximadamente, pues la joven dijo no estar segura de ese dato.