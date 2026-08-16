Muere Hayden Panettiere, estrella de ‘Malcolm’ y ‘Triunfos robados’, a los 36 años

Hayden Panettiere, actriz estadounidense conocida como la manipuladora niñera en Malcolm el de en medio, además de haber aparecido en producciones como Nashville y Héroes, murió a los 36 años.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, dijo su padre Skip Panettiere en declaraciones para ABC News. “Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla”.

Su padre, además, solicitó al medio que respetaran su privacidad “mientras nuestra familia se toma un tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”. Tres años antes, Hayden había perdido a su hermano.

De acuerdo con una fuente anónima de TMZ, la actriz se había quejado durante el último año de un dolor de espalda. Posteriormente, el medio aseguró que, de acuerdo con fuentes relacionadas, “la policía respondió hoy a un incidente relacionado con Hayden y que actualmente hay una investigación abierta”.

¿Quién es Hayden Panettiere, actriz de ‘Héroes’ que murió a los 36 años?

Panettiere inició su carrera como estrella infantil. Es recordada por papeles como el de Claire Bennet en la exitosa serie Héroes o el de Juliette Barnes en el drama musical Nashville. En México, es altamente recordada como Jessica, la malvada vecina y niñera de los hermanos en Malcolm el de en medio, quien trató de manipular a toda la familia protagonista de la serie.

También apareció en producciones muy reconocidas por el público como Duelo de Titanes, Educando a Helen, Triunfos robados 3: Todo o Nada y Scream 4: Grita antes de morir. Además, incursionó en la actuación para videojuegos reconocidos como Until Dawn para PlayStation.

Hayden Panettiere participó en 'Malcolm' (Foto: Shutterstock).

Hayden deja una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, quien fue campeón de peso pesado.

En una entrevista en 2022 para el programa Good Morning America, Hayden reconoció haber tenido problemas con el alcohol a raíz de la depresión posparto.

La actriz, además, era hermana de Jansen Panettiere, actor que murió en 2023 a los 28 años por una cardiomegalia —incremento en el tamaño del corazón—, además de problemas con la válvula aórtica —una de las cuatro que tiene el corazón—.

“Siempre tendré el corazón roto por esto”, dijo en una entrevista a People sobre el duelo. “No voy a poder superarlo nunca. No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida”, agregó.

Apenas en mayo, la actriz lanzó su libro de memorias This Is Me: A Reckoning, en el que habló abiertamente sobre las dificultades de ser una actriz infantil y sobre su vida adulta.

De acuerdo con TMZ, su última aparición pública ocurrió ese mismo mes, antes del lanzamiento de su libro, cuando fue vista en el aeropuerto LaGuardia acompañada por una amiga. El medio destaca que la actriz mantuvo un perfil discreto durante el lanzamiento de su obra y sin hacer las “grandes revelaciones” que suelen acompañar a este tipo de publicaciones.