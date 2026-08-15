‘La secretaria me hizo todo’: Así logró titularse Pedro Sola de la UNAM como economista

Economía no era la primera opción profesional de Pedro Sola. El conductor quería estudiar Arte Dramático en la UNAM, pero su padre lo convenció de elegir una carrera que consideraba más práctica. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Muchos dejan pasar semanas, meses e incluso años para terminar la tesis; el conductor de Ventaneando, en cambio, tardó 45 minutos en concluirla, con ayuda de unas secretarias. Antes de dedicarse a dar noticias de la farándula, Pedro Sola se tituló en la UNAM como economista, donde formó parte de la generación 1965-1969 de la entonces Escuela Nacional de Economía.

Aunque comenzó su tesis antes de terminar la carrera, Pedro Sola no logró concluirla en ese momento y mantuvo el proyecto guardado después de que su asesor le pidiera agregar dos capítulos teóricos. Tiempo después, ante la necesidad de titularse, retomó el trabajo y aprovechó materiales y traducciones que ya tenía para completar el documento.

Décadas después de su titulación, el conductor recordó que, para concluir la tesis, recurrió a materiales que ya tenía y contó con la ayuda de una secretaria para darle forma al trabajo.

¿Cómo ayudó una secretaria a Pedro Sola con su tesis?

La elaboración del trabajo comenzó antes de que Pedro Sola terminara la licenciatura. El conductor contó que llevó sus avances con su asesor, quien le solicitó añadir dos capítulos teóricos para completar la investigación.

Sin embargo, esa parte representó una dificultad. De acuerdo con declaraciones de Pedro Sola en su canal de YouTube, el proceso de investigación se complicó al enfrentarse a bibliografía especializada en otro idioma, lo que limitó su avance en los nuevos capítulos.

“Obviamente, como yo era el peor economista del mundo, me compré los libros en inglés, pero no entendía ni un carajo de lo que decían en la cuestión teórica, pues no los pude terminar”, comentó.

La tesis quedó guardada hasta que necesitó obtener el título. Para resolverlo, Sola aprovechó varias traducciones que ya había realizado y reunió esos materiales para preparar el documento.

Fue en esa etapa cuando recibió ayuda de una secretaria para organizar el trabajo antes de presentarlo.

“Agarré las traducciones, casi que las empasté, una secretaria me hizo todo, todo, todo, la arreglé, le puse unas estadísticas modernas y ¡zaz: que me recibo!”.

Pedro Sola incluso afirmó que completó ese proceso “en 45 minutos”, aunque su propio relato deja claro que no partió desde cero, ya que previamente contaba con traducciones y material de investigación que había reunido con anterioridad.

“Fue nada más una recopilación de todo lo que había traducido de Sistemas de Valoración Aduanera, una cosa muy rara y aburrida y pues ya, me recibí”.

Pedro Sola presentó su título para recibirse como economista en 1975 (Foto: Instagram / @tiopedritosola | TESIUNAM digital).

¿Quiénes ayudaron a Pedro Sola a terminar su tesis?

Pedro Sola no identificó en esas declaraciones a la secretaria que lo ayudó a preparar el documento, por lo que no se puede establecer quién era ni dónde trabajaba.

Sin embargo, la tesis incluye el nombre de dos mujeres a quienes agradeció “por su labor mecanográfica, tan importante”, en referencia a su apoyo en la elaboración material del trabajo. Las personas mencionadas fueron Josefina Delgado Alarcón y Alejandrina Jiménez Higuera.

De igual forma, el conductor de Ventaneando, junto a Pati Chapoy, contó que su asesor era “un gran amigo del trabajo” y recurrió a su amigo Colina Barranco, quien era docente, para pedirle que participara como uno de sus sinodales.

¿De qué trata la tesis de Pedro Sola en la UNAM?

Pedro Sola obtuvo el título de licenciado en Economía en 1975 con Análisis comparativo de los sistemas de valoración de las mercancías en el comercio internacional, un documento de 163 páginas dividido en seis capítulos.

Su investigación se centra en los métodos utilizados para determinar el valor de las mercancías que cruzaban las fronteras, un cálculo necesario para establecer su tratamiento en las aduanas y dentro del comercio internacional. Para ello, Sola estudió diferentes modelos aplicados en otros países y los comparó con la forma en que se realizaba la valoración de mercancías en México.

El economista partió de los antecedentes históricos de estos procedimientos y analizó el concepto del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) respecto al valor de las mercancías. También dedicó capítulos al Sistema de Valoración de Bruselas y al Sistema Norteamericano de Valoración.

Finalmente, comparó los distintos modelos para identificar sus características y diferencias, antes de dedicar el último capítulo a la valoración de las mercancías en México.

¿Por qué Pedro Sola decidió estudiar Economía en la UNAM?

Economía no era la primera opción profesional de Pedro Sola. El conductor quería estudiar Arte Dramático en la UNAM, pero su padre lo convenció de elegir una carrera que consideraba más práctica.

Finalmente, ingresó a la Escuela Nacional de Economía, donde perteneció a la generación 1965-1969 y compartió aulas con personajes que posteriormente ocuparon importantes cargos públicos, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, José Francisco Ruiz Massieu, Manuel Camacho Solís y Emilio Lozoya Thalmann.

El conductor recordó que el horario de la licenciatura también le permitía mantener su interés por la actuación, pues las clases del turno matutino terminaban alrededor de las 11:00 horas y después podía acudir a los grupos de teatro.

Mientras todavía estudiaba, Pedro comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda, donde realizó traducciones relacionadas con temas fiscales. Posteriormente, pasó a la Secretaría de Comercio y desarrolló una carrera profesional como economista antes de encontrar en la televisión el trabajo por el que se volvió conocido.