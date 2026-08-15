La historia de ‘Chabelo’ como estudiante de Medicina de la UNAM: ‘Tuve un sanatorio donde operaba’

El niño que dejó los estudios para buscar el éxito como actor. Antes de convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana, Xavier López ‘Chabelo’ tenía otro objetivo profesional: fue estudiante de la UNAM para ser médico.

Su paso por la Facultad de Medicina coincidió con el desarrollo de la televisión en nuestro país. Mientras acudía a las aulas, Xavier López comenzó a frecuentar los estudios de Televicentro, donde primero observó cómo se realizaban los programas y después encontró diferentes oportunidades de trabajo.

‘Chabelo’ abandonó la carrera durante el segundo año, una decisión que no agradó a su padre, pero que con el tiempo resultó acertada, pues lo llevó a convertirse en uno de los personajes más reconocidos y queridos de México.

¿Cuándo estudió Xavier López ‘Chabelo’ en la UNAM?

La relación de Xavier López con la UNAM comenzó desde niño. El actor contó en una entrevista con el conductor Juan José Origel que, tras terminar la primaria en la escuela Alberto Correa, ingresó a Iniciación Universitaria, donde cursó los tres años equivalentes a la secundaria. Posteriormente, pasó a la Escuela Nacional Preparatoria, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde estuvo dos años.

Desde pequeño, Xavier López tenía clara su vocación: “Yo empecé a trabajar desde los seis años con la intención de tratar de ahorrarle a mi padre los gastos que significaba mi preparación. Yo lo que quería era ser médico”, explicó en la conversación con ‘Pepillo’ Origel.

Javier Verdura, médico y amigo de Xavier López, recordó en el programa La Historia Detrás del Mito que ambos ingresaron a la Escuela Nacional de Medicina en 1952: “Era un grupo bastante grande. En ese tiempo, las generaciones de médicos eran de 600 y de todos, como 300 o 350, 400 a veces terminaban la carrera”.

El médico también compartió cómo era Xavier López en esa época: “Muy divertido, con un enorme sentido del humor. Todavía no desarrollaba entonces su voz de niño, pero tenía un gran sentido del humor, siempre bromista, siempre buscando algún chascarrillo que hacerles a los compañeros”.

Antes de dejar los estudios de Medina en la UNAM, 'Chabelo' atendió a pacientes en un sanatorio que puso junto a un amigo de la universidad. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Dónde estudió ‘Chabelo’? La carrera de Medicina no estaba en Ciudad Universitaria

Xavier López no estudió Medicina en las instalaciones que actualmente ocupa la Facultad en Ciudad Universitaria. Durante sus años como universitario, acudió a la antigua sede ubicada en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Dicho recinto tiene una historia que se remonta al siglo XVIII. El actual Palacio de la Escuela de Medicina fue construido entre 1732 y 1736 bajo la dirección del arquitecto Pedro de Arrieta y originalmente fue sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

El inmueble pasó por diferentes usos hasta que en 1854 se convirtió en sede de la Escuela Nacional de Medicina. Con el paso de los años, contó con espacios destinados a aulas, laboratorios, biblioteca y anfiteatros para la preparación de los médicos.

La escuela permaneció en Santo Domingo hasta 1956. El 17 de marzo de ese año, profesores, estudiantes y trabajadores despidieron el antiguo recinto antes del traslado a CU. Para entonces, ‘Chabelo’ ya había abandonado los estudios de Medicina.

'Chabelo' estudió en lo que es ahora el Palacio de la Escuela de Medicina, poco antes de que la facultad se mudara a CU. [Fotografía. UNAM]

‘Chabelo’, el estudiante de Medicina que se enamoró de la televisión

El cambio de médico a actor no ocurrió de un día para otro. Durante el segundo año de la carrera, Xavier López comenzó a frecuentar Televicentro junto con algunos de sus compañeros de Medicina, entre ellos Javier Verdura, atraídos inicialmente por las mujeres extranjeras que trabajaban en el lugar.

Lo que comenzó como visitas ocasionales despertó un interés mayor en Xavier López por las labores en la televisora. “Chabelo era muy movido, entonces comenzó no nada más a ir de vez en cuando, sino que iba diario y se sentaba en el café y platicaba con actores y actrices de ese tiempo”, recordó Javier Verdura.

Mario de la Piedra, uno de los pioneros de la televisión mexicana y quien años después ocupó cargos directivos en Televisa, rememoró en La Historia Detrás del Mito que Xavier le pidió permiso para usar uno de los estudios: “Quería a como diera lugar entrar a las instalaciones de Televicentro y no soltó el asunto hasta que me dijo: ‘Déjeme cuando menos entrar para ir viendo los programas; aparte, yo estudio batería. No tengo dónde tocarla, pues no tengo espacio en mi casa. Cuando toco, me quieren correr de toda la vecindad’”.

La curiosidad por conocer la televisión comenzó a convertirse en su trabajo: Xavier López consiguió una oportunidad como cablero. Posteriormente, pasó por diferentes actividades dentro de la naciente industria y hasta trabajó como floor manager.

Más adelante, Xavier comenzó a trabajar con Ramiro Gamboa, conocido como el ‘Tío Gamboín’. El presentador lo había visto interpretar a un niño en un sketch y lo invitó a representar un chiste entre un padre y su hijo; este último se llamaba ‘Chabelo’, nombre que adoptó para su emblemático personaje.

El personaje de 'Chabelo' se creó poco después de que ingresara a trabajar a Televicentro. [Fotografía. Cuartoscuro]

‘Chabelo’ tuvo una clínica antes de ser comediante

Antes de abandonar la carrera, Xavier López atendió a algunos pacientes. “Tuve un sanatorio donde operaba, con buena mano, junto a Juan, un compañero que sí terminó la carrera y con quien monté una clínica para atender a personas de bajos recursos”, comentó durante una visita a la Universidad Anáhuac.

Al médico-actor le llegó el momento de tomar decisiones y enfrentarse a su padre, quien soñaba con verlo como médico. “Cuando le dije que dejaba la carrera de Medicina en segundo año, no le gustó nada”, explicó en una entrevista con Adela Micha.

El rechazo de su familia estaba relacionado con la percepción alrededor de su nueva profesión, por lo cual tuvo mucho por demostrar: “Ser actor es una profesión como ser médico, como ser arquitecto, como ser ingeniero. Requiere estudio”.

Años después, Xavier López alcanzaría la fama en la televisión mexicana, principalmente gracias a En familia con Chabelo, el programa de concursos que se emitió los domingos por la mañana durante 48 años y lo convirtió en el amigo de todos los niños.