¿A quiénes conoció Pedro Sola en la UNAM? La lista va de Ruiz Massieu a Salinas de Gortari

‘Fíjate, Pati’ Pedro Sola no solo estuvo con Ifigenia Martínez en las aulas de la Facultad de Economía, también compartió hasta salón de clases con otros políticos mexicanos, entre ellos José Francisco Ruiz Massieu y Carlos Salinas de Gortari, esto es lo que cuenta el amigo y compañero de Pati Chapoy.

En una entrevista concedida por ‘el tío Pedrito’ a la titular del programa de televisión de espectáculos, publicada el pasado 2023, se revelaron diferentes nombres de diferentes funcionarios públicos con los cuales estudió en la UNAM durante su etapa de estudiante.

“Muchos de ellos estuvieron en el centro del gobierno, pero ya estaban en otros horarios, porque yo no entré al ‘grupo piloto’ para tener tiempo de irme a teatro, conocí gente de Bellas Artes, trabajé ahí un tiempo,”, declaró el presentador de TV.

Pedro Sola también trabajó en la Secretaría de Hacienda en 1968. (Foto: Pedro Sola / YouTube).

¿A qué políticos conoció Pedro Sola en la Facultad de Economía de la UNAM?

La mayoría de los personajes de la política mexicana con los cuales Pedro Sola compartió las aulas en la Universidad Nacional Autónoma de México pertenecieron al PRI, todos ellos revelados en la plática que tuvo con Pati Chapoy para una transmisión especial.

Carlos Salinas de Gortari

Carlos Salias de Gortari logró ser presidente de México en el periodo de 1988 a 1994, quien nació en 1948 y desde muy joven, según las palabras del conductor de Ventaneando, se integró a la esfera de la vida pública.

“Carlos Salinas de Gortari también es de esa generación, él se sentaba allá y yo acá, con un grupo de políticos (...) Cuando pasé a segundo, Gortari no fue, en tercero se fue a Harvard a hacer la maestría, ¿cómo fue? No sé, por inteligente, no sé”, detalló el economista.

Pedro Sola aseguró ser compañero de Carlos Salinas de Gortari en la UNAM. (Fotoarte: Andrea Noemí López Trejo) (Fotoarte: Andrea Noemí López Trejo)

José Francisco Ruiz Massieu

José Francisco Ruiz Massieu, político del PRI, fue asesinado en septiembre de 1994 tras recibir un disparo casi a quemarropa al salir de una reunión de integrantes de este partido político.

Según Pedro Sola, el exdiputado y exgobernador de Guerrero, no estudiaba Economía como el resto de su grupo de amigos, en cambio, pertenecía a la carrera de Derecho.

“Yo pensé que era de mi carrera, pero resultó que no, él estudiaba leyes, lo veía mucho por ahí, eso fue en primer año”, explicó ‘Peter’,

José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado en 1994. (Foto: Gobierno de Guerrero)

Manuel Camacho Solís

Manuel Camacho Solís fue senador del PRD y se desempeñó como gobernador de la Ciudad de México en 1988, conoció a Carlos de Salinas de Gortari en la Facultad de Economía, donde cursó sus estudios universitarios.

De acuerdo con el registro nacional de profesionistas, se tituló en 1974, si bien no coinciden con las fechas con las que Pedro Sola presuntamente estuvo en el mismo salón de clases que él, si es muy cercano, pues el conductor de televisión, inició su licenciatura en 1965.

Emilio Lozoya Thalmann

En la entrevista del ‘tío Pedrito’ menciona un “papá del personaje de la política mexicana que está en prisión por un caso relacionado con Pemex”.

Aunque no da nombres, quien está en esa situación actualmente es Emilio Lozoya, y de acuerdo con información del registro nacional de profesionistas, Emilio Lozoya Thalmann se tituló en 1971, coinciden las fechas con las dadas por el amigo de Daniel Bisogno.

Supuestamente, Pedro Sola coincidió con Emilio Lozoya Thalmann en las aulas de la UNAM. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Cassio Luiselli Fernández

Cassio Luiselli Fernández es un académico, investigador y político mexicano, entre sus cargos destaca la representación de México en foros de agricultura, fue subsecretario de la Semarnat y, según el influencer mexicano, su compañero de clase.

De acuerdo con información compartida por el mismo registro mencionado anteriormente, confirma su egreso de la Facultad de Economía, pero hasta 1989, y no existe otro dato acerca de sus años de estudios en la UNAM.

Ifigenia Martínez

Ifigenia Martínez, quien recientemente murió a días de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, era directora de la máxima casa de estudios cuando el ahora famoso era estudiante.

“Generación 1965/1969 de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM con la directora Ifigenia Navarrete (la Pilli) para los cercanos. Yo en la extrema izquierda. Grandes épocas”, escribió el conductor del programa de TV Ventaneando.

Pedro Sola estudió Economía cuando Ifigenia Martínez era directora de la Facultad de la UNAM. (Foto: X / @tiopedritosola).

El también influencer menciona los nombres y detalles de su paso por la Universidad Nacional Autónoma de México a partir del minuto 40:00 del video adjuntado en esta publicación.