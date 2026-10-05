Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 5 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 5 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la detención del ‘Capitán Sol’, relacionado con huachicol.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Miguel ‘N’, ‘Capitán Sol’, por su posible participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con el expediente, el delito atribuido corresponde a la modalidad de ocultamiento, con la agravante de que habría participado un servidor público.

Costo de la canasta básica: Este es el supermercado de la CDMX donde está más barata

El costo promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y en la Ciudad de México hay un supermercado donde está más barata.

Se trata de Mercado Soriana Azcapotzalco, donde dichos productos se venden en 803.20 pesos. Estos son otros supermercados con precios bajos:

Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco, vende la canasta básica en 788 pesos.

Soriana Hiper Lincoln, en Monterrey, Nuevo León, ofrece la canasta básica en 812.60 pesos.

Soriana Hiper Cuitláhuac, en CDMX, vende la canasta básica en 838 pesos.

Soriana Súper 441, ofrece la canasta básica en 837.80 pesos.

Precio del diésel: Estas son las gasolineras que venden el litro a 26 pesos

Profeco detalló que el precio promedio del diésel se mantiene en 27 pesos y estas son las gasolineras donde está más barato el litro de combustible:

Pemex José María Mendoa 794, en Hermosillo, Sonora, vende el diésel en 26.95 pesos.

Pemex Periférico Independencia Poniente 680, en Morelia, Michoacán, vende el litro de diésel en 26.97 pesos.

Pemex Calzada Andrés Serra Rojas 528, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ofrece el litro de diésel en 26.97 pesos.

Pemex calle 39, número 191, en Tikul, Yucatán, vende el diésel en 26.98.

Pemex Boulevard Luis Donaldo Colosio 810, en Pachuca, Hidalgo, ofrece el diésel el 26.98 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’