‘Corcholatas’ de Morena rumbo a 2030: ¿Quién es el secretario de Sheinbaum mejor evaluado?

Solo cuatro funcionarios del Gabinete de Sheinbaum obtuvieron menciones positivas por arriba de 50% en la Encuesta El Financiero.

El segundo año de Gobierno de Claudia Sheinbaum cerró con una aprobación de 70 por ciento para la presidenta que se extendió a miembros de su gabinete, en el que hay varias ‘corcholatas’ que ‘suenan’ para la elección presidencial de 2030.

“Hoy cumplimos dos años al frente del Gobierno de la República”, dijo Sheinbaum, la primera presidenta en la historia de México. Tomó protesta el 1 de octubre de 2024, en una ceremonia en la que recibió la banda presidencial de manos de Andrés Manuel López Obrador.

Rosa Icela Rodríguez, Ebrard o García Harfuch: ¿Quién es más popular?

Estos tres funcionarios son quienes sacaron la ‘mejor calificación’ en la encuesta que El Financiero hizo en septiembre.

Los tres secretarios son ‘invitados’ frecuentes a las conferencias ‘mañaneras’ de Sheinbaum en la que presentan informes de Seguridad o de avances en la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ‘calificación’ de García Harfuch en la Encuesta El Financiero

El secretario de Seguridad fue quien más opiniones positivas tuvo, con 63 por ciento de las menciones.

Omar García Harfuch es uno de los colaboradores ‘veteranos’ de la presidenta pues también trabajó como secretario de Seguridad cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

La labor del funcionario ha sido reconocida por agencias de Estados Unidos. Terry Cole, jefe de la DEA, destacó su apertura para trabajar juntos en contra de los grupos de la delincuencia organizada.

“Recuerdo cuando Omar nos visitó recientemente en las oficinas centrales de la DEA. Ambos bajamos y caminamos frente al memorial de las víctimas del fentanilo. Cuando visité Ciudad de México, ambos visitamos a personas que habían fallecido en México”, dijo a medios de comunicación en agosto.

García Harfuch, en un informe de Seguridad en la 'mañanera' de la presidenta Sheinbaum. (SSPC)

La ‘calificación’ de Marcelo Ebrard en la Encuesta El Financiero

El ‘zar’ de la negociación del T-MEC obtuvo 54 por ciento de menciones positivas de las personas entrevistadas para la encuesta.

Como titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard ha recibido y visitado al equipo de Estados Unidos que evalúa si renueva o no el acuerdo comercial con México. De hecho, el funcionario está este 1 de octubre en una reunión del G-20 con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos .

De hecho, en la Encuesta de El Financiero, el porcentaje de mexicanos que aprueban cómo México maneja la negociación del T-MEC va en aumento, pues pasó de 51 por ciento en julio, mes en el que Donald Trump anunció que no renovaría el tratado, a 60 por ciento en agosto.

La ‘calificación’ de Rosa Icela Rodríguez en la Encuesta El Financiero

La secretaria de Gobernación consiguió una opinión favorable de 52 por ciento. Rodríguez, quien también sirvió en el mismo puesto en la CDMX cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno, está a cargo de la estrategia ‘Sí al desarme, Sí a la paz’ y de reuniones con colectivos de madres buscadoras, entre otros.

En septiembre de 2026, Rosa Icela Rodríguez señaló que Gobernación mantiene relación con distintos poderes, actores políticos, sociales y organismos internacionales; además, la dependencia participa en la atención a mexicanos repatriados mediante la estrategia México Te Abraza.