Tennessee suspende todas las ejecuciones tras inyecciones letales fallidas a Christa Pike

Todas las ejecuciones previstas en Tennessee para 2026 fueron suspendidas hasta nuevo aviso, informó el gobernador Bill Lee después de que Christa Pike, condenada a muerte, sobrevivió a dos dosis letales en el ‘paredón de la muerte’.
“Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva”, argumentó Lee.
El gobernador republicano también exigió una investigación “exhaustiva” de la ejecución fallida de Pike. Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, en Tennessee estaba prevista la ejecución de Gary Wayne Sutton el próximo 3 de diciembre.
El caso de Christa Pike, la mujer que llevaba casi 30 años en el ‘corredor de la muerte’
Christa Pike sobrevivió este miércoles a dos dosis letales de pentobarbital durante su ejecución y se encuentra recibiendo tratamiento médico, sin que sus abogados sepan en qué estado de salud se encuentra.
Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en este estado en 200 años.
La Corte Suprema de EU anuló el miércoles 30 de septiembre una suspensión de la ejecución dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al estado para aplicar la pena capital.
Testigos pudieron escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de haber recibido las inyecciones, antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer que hay que hacer.
Fallos en ejecuciones de presos condenados a muerte no son nuevas en EU
Desde 1976, cuando se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos, al menos 64 ejecuciones resultaron fallidas o registraron problemas graves, 51 de ellas realizadas mediante inyección letal, según los datos que recoge la organización Death Penalty Information Center hasta mayo de 2026.
Para un período histórico más amplio, que abarca desde 1890, un estudio del profesor, politólogo y jurista estadounidense Austin Sarat contabilizó 276 ejecuciones fallidas de un total de 8 mil 776, aproximadamente 3.15 por ciento.
El caso más reciente antes del de Pike se produjo el pasado 21 de mayo, y también en Tennessee: Tony Carruthers iba a ser ejecutado por tres asesinatos cometidos en 1994 y el equipo encargado consiguió establecer una vía principal, pero no pudo establecer la segunda vía que exige el protocolo tras una hora y media de intentos y doce pinchazos, según señalaron sus abogados.
Carruthers volvió a su celda y posteriormente su sentencia de pena de muerte fue aplazada un año. Otras ejecuciones fallidas fueron las de:
- Horace Franklin Dunkins, Jr., el 14 de julio de 1989 en Alabama: Fueron necesarias dos descargas eléctricas, con nueve minutos de diferencia, para completar la ejecución. Después de que la primera no lograra matar al prisionero, el capitán de la guardia de la prisión abrió la puerta de la sala de testigos y declaró: “Creo que hemos conectado mal los enchufes”.
- Dennis McGuire, el 6 enero 2014 en Ohio: Condenado en 1994 por violar y asesinar a puñaladas a una joven de 22 años en 1989, fue ejecutado con una inyección letal que combinaba dos fármacos y que nunca antes había sido usada, y que le provocó una reacción que le mantuvo agonizando durante 25 minutos.
- Thomas Creech, el 28 febrero 2024 en Idaho: El intento de ejecución mediante inyección letal fue suspendido después de que el equipo médico realizara ocho intentos durante unos 58 minutos para establecer una vía intravenosa, sin conseguirlo. Un segundo intento, previsto para el 13 de noviembre de 2024, fue suspendido el 6 de noviembre, por lo que Creech no llegó a ser ejecutado.