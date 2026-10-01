Tennessee suspende todas las ejecuciones tras inyecciones letales fallidas a Christa Pike

Christa Pike fue condenada a muerte cuando tenía 18 años, por el asesinato de una compañera de clases.

Todas las ejecuciones previstas en Tennessee para 2026 fueron suspendidas hasta nuevo aviso, informó el gobernador Bill Lee después de que Christa Pike, condenada a muerte, sobrevivió a dos dosis letales en el ‘paredón de la muerte’.

“Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva”, argumentó Lee.

El gobernador republicano también exigió una investigación “exhaustiva” de la ejecución fallida de Pike. Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, en Tennessee estaba prevista la ejecución de Gary Wayne Sutton el próximo 3 de diciembre.

El caso de Christa Pike, la mujer que llevaba casi 30 años en el ‘corredor de la muerte’

Christa Pike sobrevivió este miércoles a dos dosis letales de pentobarbital durante su ejecución y se encuentra recibiendo tratamiento médico, sin que sus abogados sepan en qué estado de salud se encuentra.

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en este estado en 200 años.

La Corte Suprema de EU anuló el miércoles 30 de septiembre una suspensión de la ejecución dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al estado para aplicar la pena capital.

Testigos pudieron escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de haber recibido las inyecciones, antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer que hay que hacer.

Fallos en ejecuciones de presos condenados a muerte no son nuevas en EU

Desde 1976, cuando se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos, al menos 64 ejecuciones resultaron fallidas o registraron problemas graves, 51 de ellas realizadas mediante inyección letal, según los datos que recoge la organización Death Penalty Information Center hasta mayo de 2026.

Para un período histórico más amplio, que abarca desde 1890, un estudio del profesor, politólogo y jurista estadounidense Austin Sarat contabilizó 276 ejecuciones fallidas de un total de 8 mil 776, aproximadamente 3.15 por ciento.

El caso más reciente antes del de Pike se produjo el pasado 21 de mayo, y también en Tennessee: Tony Carruthers iba a ser ejecutado por tres asesinatos cometidos en 1994 y el equipo encargado consiguió establecer una vía principal, pero no pudo establecer la segunda vía que exige el protocolo tras una hora y media de intentos y doce pinchazos, según señalaron sus abogados.

Carruthers volvió a su celda y posteriormente su sentencia de pena de muerte fue aplazada un año. Otras ejecuciones fallidas fueron las de: