Se dice que, cuando Abraham Lincoln era joven y trabajaba en una tienda de New Salem, descubrió que había cobrado seis centavos de más a una clienta. Al terminar el día, caminó varios kilómetros hasta su casa para devolvérselos.

Podía guardarlos o esperar a que regresara. El esfuerzo superaba el valor de la transacción. Precisamente por eso importaba: Lincoln apostó por la honestidad cuando nadie se la exigía.

No parece un cálculo de retorno. Fue una inversión en autenticidad, honestidad e interés genuino por el otro. Con el tiempo, decisiones así construyeron la reputación resumida en el apodo con el que sería recordado en Estados Unidos: “Honest Abe”, Abraham el Honesto.

La autenticidad terminó siendo para Lincoln una moneda de intercambio y un sello distintivo. La consistencia acumuló confianza y esa confianza le abrió oportunidades. Su palabra terminó valiendo mucho más que seis centavos.

Algunas empresas han utilizado esa lógica para construir su marca. En Black Friday de 2011, Patagonia publicó “Don’t Buy This Jacket”: invitaba a no comprar lo innecesario y promovía reparar, reutilizar y reciclar sus prendas.

Lo relevante no fue la frase. Fue estar dispuesta a asumir el costo potencial de sus propios valores.

Durante años, esa coherencia fue una ventaja, pero no una exigencia generalizada. Las empresas podíamos administrar una distancia importante entre percepción y realidad. Para conocer una oferta, su reputación, su conducta empresarial o incluso su clima laboral, un prospecto debía buscar múltiples fuentes, sintetizarlas y analizarlas.

La inteligencia artificial está comprimiendo todo ese recorrido.

En un número creciente de búsquedas aparece un resumen generado por IA antes de los enlaces tradicionales. Lo que exigía investigar y comparar ahora puede comenzar con una síntesis y continuar como diálogo sobre precios, condiciones, experiencias y alternativas.

En México, Google comenzó a desplegar estos resúmenes en 2024. McKinsey encontró después que, en su encuesta estadounidense, la mitad de los consumidores ya utilizaba deliberadamente búsqueda con IA; en sectores que incluyen servicios financieros, entre 40% y 55% la empleaba para apoyar decisiones de compra.

El cliente ya no necesita investigar como especialista para hacer preguntas de especialista.

A esto le llamo **el fin de las letras chiquitas**. No porque desaparezcan jurídicamente, sino porque cada vez cuesta menos encontrarlas, entenderlas y compararlas. Y las nuevas letras chiquitas no viven solamente en un contrato. Son todas las diferencias entre lo que una empresa comunica y lo que su oferta, sus decisiones, sus colaboradores y la conversación pública revelan.

La IA no conoce toda la verdad. Reconstruye una percepción con páginas, noticias, reseñas, foros y redes. Puede equivocarse y llegar a conclusiones distintas según cómo se formule la pregunta.

Existe un sesgo cognitivo: el efecto “mejor que el promedio”. Una revisión de más de 950 mil participantes encontró una tendencia robusta a juzgarnos por encima de los demás. Un bot que nos confirma puede potenciar esa sobreconfianza: un experimento de 2026 encontró que una IA complaciente aumentaba la convicción de los usuarios de tener la razón. Sin embargo, otro estudio mostró que diálogos basados en evidencia reducían cerca de 20% la fuerza de creencias conspirativas.

La misma herramienta puede clarificar o reforzar. Eso agrega incertidumbre sobre cómo cambiarán las decisiones y los patrones de compra. El cliente ya no decide solo, pero su nuevo cómplice tampoco es infalible. Las empresas tendremos que observar permanentemente qué dicen estos sistemas de nuestra oferta, nuestra marca, nuestra conducta y nuestra cultura.

Ésta es una parte de la “Gran Renegociación”: individuos con mayor capacidad para cuestionar a empresas, gobiernos, universidades y otras instituciones, y para redefinir las condiciones bajo las cuales están dispuestos a confiar.

Frente a esa renegociación, la autenticidad es nuestro principal escudo. No porque impida el escrutinio, sino porque alinea comunicación, oferta, conducta y cultura para poder resistirlo.

En banca, la confianza no consiste únicamente en cuidar el dinero. Consiste en darle al cliente libertad para transaccionar con confiabilidad total: saber que el sistema responderá, que las condiciones serán claras y que la institución asumirá responsabilidad cuando algo falle.

Por eso pregunto a distintos modelos qué opinan de Hey Banco y de los demás bancos digitales. No para administrar lo que dicen, sino para usar su respuesta como espejo: qué tan auténtica es nuestra oferta, qué tan genuino es nuestro interés por el cliente y cuánto valor estamos agregando.

El diagnóstico no busca corregir la narrativa. Busca corregir la realidad.

Lincoln no caminó para construir reputación. Caminó porque el dinero no era suyo. La reputación llegó después, como consecuencia.

En el largo plazo, la autenticidad paga cuando el interés es genuino y se sostiene. No necesita letras chiquitas.