Diferente impulso entre los países de América Latina

En la región, la perspectiva de crecimiento se mantiene relativamente estable a nivel agregado, aunque los países parecen encontrarse en distintas etapas del ciclo y están respaldados por diferentes motores de crecimiento.

Los acontecimientos políticos también probablemente se convertirán en un factor cada vez más importante hacia adelante.

Por ejemplo, Brasil está comenzando a mostrar señales de una moderación gradual tras un periodo de sólida actividad económica.

Sin embargo, el importante apoyo fiscal debería permitir que la economía crezca a un ritmo respetable de alrededor del 2 por ciento en 2026.

Mirando hacia adelante, dada la postura monetaria restrictiva y la incertidumbre sobre la velocidad con la que podría disiparse el estímulo fiscal, las perspectivas de crecimiento para 2027 siguen siendo altamente inciertas.

Parte de esta incertidumbre también está vinculada a las próximas elecciones. Dado que los dos principales candidatos enfrentan niveles relativamente altos de rechazo, se espera que la contienda siga siendo muy competitiva.

Más importante aún, sin embargo, es la agenda fiscal de la próxima administración. La incertidumbre fiscal sigue siendo uno de los principales factores detrás de las elevadas expectativas de inflación de largo plazo, lo que a su vez exige una postura de política monetaria más restrictiva.

En Chile, la actividad económica creció 2.4 por ciento interanual en junio, recuperándose de la contracción observada en mayo y respaldada por una mayor producción minera y un sólido desempeño del comercio y los servicios.

Sin embargo, esta mejora no es suficiente para modificar de manera significativa la moderada perspectiva de crecimiento para 2026, que se espera permanezca en torno a 1.2 por ciento. A diferencia de Brasil, las expectativas de inflación bien ancladas están ayudando a crear condiciones más favorables para una recuperación.

Más importante aún, la aprobación de varias reformas clave probablemente impulsará la inversión y mejorará las perspectivas de crecimiento para 2027.

En México, la economía creció 1.5 por ciento trimestre sobre trimestre, revirtiendo la contracción registrada a comienzos de 2026 y confirmando que la debilidad observada anteriormente no evolucionó hacia una desaceleración más persistente.

El comercio, la demanda externa y una recuperación parcial de la industria y la construcción contribuyeron a este desempeño.

El principal desafío de México será transformar esta recuperación en una expansión más sostenida.

La inversión privada sigue limitada por la incertidumbre relacionada con la revisión del T-MEC, y nuevos avances en este frente serán importantes para reducir la incertidumbre y fortalecer las perspectivas de crecimiento de mediano plazo.

En conjunto, estas diferencias no debilitan la perspectiva regional, pero sí ponen de manifiesto una divergencia creciente entre los países en términos de motores de crecimiento, desafíos de política económica y perspectivas de mediano plazo.

Como resultado, los factores específicos de cada país probablemente desempeñarán un papel cada vez más importante, generando un desempeño menos sincronizado, pero mayores oportunidades de diferenciación dentro de la región.