Huracán ‘Raquel’ toma fuerza y se intensifica a categoría 2: ¿Qué estados esperan fuertes lluvias HOY?

Huracán ‘Raquel’ se intensificó a categoría 2 en el Pacífico.

El huracán ‘Rachel’ se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y este jueves 1 de octubre reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en estados del occidente de México, además de Baja California Sur.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 03:00 horas, el ciclón alcanzó la categoría 2. Actualmente, su centro se localiza a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán ‘Rachel’ presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

¿Dónde lloverá HOY por el huracán ‘Rachel’?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la circulación del huracán ‘Raquel’ generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Baja California Sur: sur del estado.

sur del estado. Sinaloa: centro y sur.

centro y sur. Nayarit.

Jalisco: oeste.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Prevén fuertes vientos y oleaje por el huracán ‘Rachel’

Además de las lluvias, el huracán ‘Rachel’ provocará condiciones adversas en las costas del Pacífico mexicano.

En el sur de Baja California Sur se pronostican vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, así como oleaje de 4 a 6 metros de altura.

Mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, además de oleaje de 3 a 4 metros de altura.

Ante estas condiciones, el SMN llamó a la población a extremar precauciones, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias, viento y oleaje elevado, incluida la navegación marítima.

Asimismo, recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.