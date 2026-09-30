La ‘spooky season’ inicia con lluvias fuertes: Conagua emite alerta por aguaceros para el 1 y 2 de octubre

Las lluvias en México afectarán a más de 20 estados a inicios de octubre.

Además del huracán ‘Rachel’, México vive distintos fenómenos naturales en simultáneo que provocarán fuertes lluvias fuertes este 1 y 2 de octubre, por lo que las autoridades llamaron a tomar precauciones ante posibles inundaciones y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso debido a condiciones meteorológicas adversas, en el que señala que más de 20 estados esperan lluvias de 50 a 150 milímetros a lo largo de los próximos días.

El huracán ‘Rachel’, que evolucionará de categoría 1 a 2, además del frente frío 1, canales de baja presión y el monzón mexicano son algunos de los fenómenos que tendrán efecto en las lluvias esta semana.

¿Qué estados esperan lluvias intensas este 1 y 2 de octubre?

Estos serán los estados más afectados por lluvias y sus pronósticos por día:

Jueves 1 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros : Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Durango (norte y noreste), Zacatecas (noroeste y norte) y San Luis Potosí (oeste y noroeste).

: Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Durango (norte y noreste), Zacatecas (noroeste y norte) y San Luis Potosí (oeste y noroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Nayarit (norte), Jalisco (norte y este), Guanajuato (noreste, este y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (este y sureste), Tlaxcala, Puebla (norte y sur), Veracruz, (norte y centro), Michoacán (norte), Guerrero (este, oeste y centro), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (este y sur), Campeche (centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Viernes 2 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros : Nayarit (norte y este), Jalisco (norte), Zacatecas (norte, centro y sur), Durango (sur), Coahuila (este), Nuevo León (norte y centro), Tamaulipas (noroeste y oeste), Guerrero (este y centro) y Oaxaca (oeste y suroeste).

: Nayarit (norte y este), Jalisco (norte), Zacatecas (norte, centro y sur), Durango (sur), Coahuila (este), Nuevo León (norte y centro), Tamaulipas (noroeste y oeste), Guerrero (este y centro) y Oaxaca (oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: San Luis Potosí (norte y este), Sinaloa (sur), MIchoacán (norte y este), Guanajuato (sur), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, sur y centro), Chiapas (sur y norte), Aguascalientes, Estado de México (oeste y suroeste), Tabasco (este), Yucatán (este y oeste), Campeche (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Huracán ‘Rachel’ será de categoría 2 a inicio de octubre

Conagua explicó que el huracán ‘Rachel’ se intensificará a la categoría 2 para el jueves 1 de octubre, y aunque está lejos de las costas de México, se espera que sus efectos favorezcan las lluvias en estados con costa en el Océano Pacífico.

Se espera que la tarde del jueves suba incluso a la categoría 3, por lo que será uno de los más intensos de la temporada de huracanes en el Pacífico.

Conagua explicó que sus lluvias vendrán acompañadas de caída de granizo y posibles inundaciones y deslaves, como los que dejó el huracán ‘Polo’, así como rachas de viento que podrían tirar árboles y anuncios publicitarios, por lo que llamaron a la población a tomar precauciones.