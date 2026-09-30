¿Cómo van los Comodines de la MLB 2026? Horarios y resultados de playoffs EN VIVO

Los playoffs de la MLB 2026 arrancaron con los Comodines (Fotoarte: El Financiero / Créditos: MLB, IA Gemini).

Las Series de Comodines en los playoffs de la MLB 2026 definen a los cuatro que avanzan para completar las Divisionales y hay algunos equipos a los que solo les queda una oportunidad para seguir el sueño de la Serie Mundial.

Entre lo más llamativo, Yankees y Red Sox se pelean un boleto en una de las rivalidades más pasionales de la Liga Americana. Los de Nueva York ya tomaron ventaja en el Juego 1 sobre los de Boston, que deben reaccionar de inmediato si quieren seguir en competencia.

Bravos vs. Filis: ¿Cómo va la Serie de Comodines de la Liga Nacional?

Los Bravos de Atlanta comenzaron con una remontada ante los Filis de Filadelfia. Atlanta llegó al octavo inning abajo 3-2, pero Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras ante Jhoan Durán para darle la vuelta al marcador y asegurar el triunfo por 5-3.

El resultado dejó a los Bravos a una victoria de avanzar a las Series Divisionales, donde enfrentarían a los Dodgers de Los Ángeles. Los Filis, en cambio, necesitan ganar el Juego 2 para forzar un tercer encuentro.

Medias Blancas vs. Astros: ¿Cómo va la serie de Comodines de la Liga Americana?

Los Medias Blancas de Chicago pegaron primero ante los Astros de Houston con una victoria de 6-3. Colson Montgomery conectó un jonrón y Sam Antonacci produjo dos carreras en un partido en el que Chicago tomó ventaja desde las primeras entradas.

Houston, campeón del Oeste de la Liga Americana, quedó obligado a ganar para mantenerse con vida. El Juego 2 tendrá a Hunter Brown como abridor de los Astros, mientras Sean Burke subirá al montículo por Chicago.

Yankees vs. Red Sox: ¿Cómo va la serie de Comodines de la MLB?

Los Yankees de Nueva York, con la ausencia de Aaron Judge, tuvieron un arranque contundente contra los Medias Rojas de Boston y ganaron el primer encuentro 9-0. Cam Schlittler dominó desde la lomita y Ben Rice encabezó la ofensiva con dos jonrones y seis carreras impulsadas.

Boston necesita responder en el Juego 2 para evitar la eliminación. Los Yankees buscan completar la barrida y avanzar a las Series Divisionales, donde ya esperan los Rays de Tampa Bay.

Padres vs. Cachorros: ¿Cómo va la última serie de Comodines?

Los Padres de San Diego también comenzaron con una victoria contundente. Fernando Tatis Jr. abrió el juego con un jonrón ante el primer lanzamiento y Michael King llevó un juego sin hit hasta la séptima entrada en el triunfo 8-0 sobre los Cachorros de Chicago.

San Diego necesita una victoria más para avanzar y enfrentaría a los Cerveceros de Milwaukee en la siguiente ronda. Chicago, mientras tanto, buscará mantenerse con vida en el Juego 2.

¿Qué sigue después de los Comodines de la MLB 2026?

Los ganadores de las cuatro series avanzarán a las Series Divisionales, que se disputan al mejor de cinco partidos. En la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay esperan al ganador de Yankees vs. Red Sox, mientras los Guardianes de Cleveland enfrentarán al vencedor de Astros vs. Medias Blancas.

En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee jugarán contra el ganador de Padres vs. Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles esperan al vencedor de Bravos vs. Filis.

Después llegarán las Series de Campeonato, al mejor de siete, y la Serie Mundial, que comenzará el 23 de octubre y puede extenderse hasta el 31 si son necesarios los siete juegos.