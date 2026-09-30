Alfonso Durazo respalda iniciativa de Sheinbaum sobre ciudadanía mexicana única para candidatos

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respaldó la iniciativa que presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al respecto de establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para encabezar la Presidencia de la República.

“Gobernar a México exige un compromiso absoluto con nuestra nación. Desde Sonora respaldamos esta reforma que fortalece nuestra soberanía y coloca el interés nacional por encima de cualquier otro”, apuntó.

Durazo Montaño añadió que “A México se le sirve con el compromiso entero, porque la patria no se divide: se honra y se defiende por encima de cualquier otro interés”.

El martes 29 de septiembre, el Senado mexicano aprobó la reforma constitucional para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para las personas que aspiren a la Presidencia mexicana, una gubernatura o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma fue impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado que un presidente o gobernante “no debe tener dos banderas” o doble nacionalidad.

Con ello, las y los candidatos presidenciales y a los gobiernos estatales deberán renunciar a su doble nacionalidad, en caso de tenerla. La iniciativa fue previamente aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre.

En el Senado, la reforma constitucional avaló modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con las que se busca impedir que una persona con doble nacionalidad pueda registrarse a una candidatura por cargos populares.

Además de renunciar a una segunda ciudadanía, las personas en dichos cargos no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio de su puesto.

También se contemplan restricciones en el uso de pasaportes y documentos de identidad expedidos por otros Estados.