¿La IA nos va a dejar sin chamba? BMW despedirá a 20% de sus gerentes

BMW ha sido de las empresas más transparentes respecto al uso de la inteligencia artificial.

BMW planea implementar inteligencia artificial para ayudar a eliminar una quinta parte de los puestos directivos para mediados del próximo año, como parte de un plan de adquisición acordado diseñado para recortar costos y aumentar la rentabilidad.

BMW anunció el miércoles que los recortes provendrán de la reducción de algunas divisiones y puestos directivos . Según el fabricante de automóviles de lujo, esto se reflejará en los niveles inferiores, ya que busca ser más ágil “mediante el uso eficiente de la inteligencia artificial”.

Según una persona familiarizada con la estructura empresarial, el fabricante de automóviles con sede en Múnich cuenta con aproximadamente 65 vicepresidentes sénior, que operan directamente por debajo del consejo de administración, y por debajo de ellos hay otro nivel de unos 400 puestos directivos. Esto significa que se eliminarán alrededor de 100 puestos de alto nivel.

¿Cuántos puestos prevé eliminar BMW?

En julio, BMW llegó a un acuerdo para reducir puestos administrativos en Alemania. El plan prevé la eliminación de unos 8,000 puestos, según informaron en su momento fuentes cercanas a la situación, lo que representa aproximadamente el 5 por ciento de la plantilla global del fabricante. Esta iniciativa de bajas voluntarias surge en un momento en que BMW se enfrenta a una caída en las ventas en China y a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

La IA ayudará a optimizar las “estructuras de liderazgo mediante una reducción del 20 por ciento” de los vicepresidentes sénior de BMW y la “consolidación correspondiente de las estructuras de gestión”, según indicó la compañía en una presentación.

La mayoría de los puestos están ubicados en Múnich, según declaró el director ejecutivo, Milan Nedeljkovic, en una rueda de prensa.

El cambio por la IA

BMW es la última gran empresa en reemplazar a su personal directivo con inteligencia artificial. United Parcel Service despidió a 12,000 gerentes, y la IA garantiza que esos puestos no volverán, mientras que la aerolínea alemana Lufthansa anunció planes para recortar 4,000 puestos administrativos con el fin de reducir costos.

BMW está siendo inusualmente transparente sobre el papel de la IA en los recortes de empleo. Muchas empresas siguen mostrándose reacias a mencionarla como un medio para reducir puestos de trabajo, para evitar generar temor.

“El uso sistemático de aplicaciones de IA con capacidad de gestión de agentes en todas las áreas de la empresa supondrá un cambio radical para lograr un desarrollo más ágil y eficiente, estructuras más ágiles y una toma de decisiones más rápida”, declaró Walter Mertl, director financiero de BMW.

BMW anunció los planes en su jornada para inversores, la primera oportunidad para que Nedeljkovic convenciera a los inversores de las medidas para reactivar los beneficios del mayor fabricante de automóviles de lujo del mundo. El exbecario de BMW se convirtió en director ejecutivo en mayo.

La compañía había evitado en gran medida los peores problemas de sus rivales relacionados con la recesión en China. Pero en junio, BMW sorprendió a los inversores con una advertencia sobre sus beneficios, indicando que los márgenes podrían caer hasta un 1 por ciento este año.

¿Qué beneficios busca BMW con la IA?

BMW anunció el miércoles que su objetivo es volver a alcanzar su margen de beneficio objetivo a largo plazo para el sector automotriz, que se sitúa entre el 8 y el 10 por ciento, para principios de la próxima década. El fabricante, propietario también de las marcas Mini y Rolls-Royce, prevé una rentabilidad de entre el 3 y el 5 por ciento como medida intermedia en 2028.

Ante estos desafíos, Nedeljkovic ha buscado reducir costos. Además de recortar empleos, BMW se retiró del Salón del Automóvil de París del próximo mes “debido a un cambio de prioridades”.

También está reestructurando la gama de productos para adaptarla mejor a las preferencias de los clientes en diferentes partes del mundo, incluida China, donde los consumidores compran cada vez más marcas locales como BYD.

BMW también planea atraer a algunos de los compradores más adinerados con más modelos que se posicionen entre sus marcas BMW y Rolls-Royce. Esto probablemente la pondría en competencia con vehículos como el sedán Maybach de Mercedes-Benz.

También fabricará un nuevo coche eléctrico de entrada para Europa y un SUV de alta gama para Estados Unidos. Al mismo tiempo, BMW dejará de producir modelos como el Serie 2 Active Tourer y la versión diésel de su sedán Serie 3 para simplificar su diseño.