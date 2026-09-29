Trump defiende la ‘autorregulación’ para la IA: Se reúne con empresarios tecnológicos

Donald Trump sostuvo un encuentro con empresarios tecnológicos para hablar de la autorregulación de la IA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes con los grandes magnates tecnológicos “la autorregulación” de la industria de la inteligencia artificial (IA), a la cual ha rebautizado como “superinteligencia”, una decisión, esta última, que oficializará en un documento hoy mismo.

Rodeado de líderes tecnológicos y sentado en la Casa Blanca entre el presidente de Nvidia, Jensen Huang, y el magnate Elon Musk, Trump declaró a la prensa que existe “la convicción de que debe haber una gran autorregulación” y que el sector de la IA ya cuenta “automáticamente con la regulación del Departamento de Justicia, el FBI y todo eso”.

El presidente de Estados Unidos anunció la firma en torno a las 17:00 hora local de un documento “para cambiar el nombre de la IA -”ya que no es artificial", argumentó- y renombrala como “superinteligencia”.

¿Cómo fue la reunión de Trump con empresarios tecnológicos?

Trump mantuvo un encuentro con los empresarios más influyentes del sector tecnológico en un almuerzo de alto nivel centrado en el desarrollo y las salvaguardas de la inteligencia artificial (IA), al que también acudió el vicepresidente, JD Vance, los secretarios del Tesoro y de Comercio, Scott Bessent y Howard Lutnick, o el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson,

Entre la veintena de líderes que figuran en la convocatoria están el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el fundador de Amazon, Jeff Bezos y los directores ejecutivos de Microsoft, Satya Nadella; AMD, Lisa Su; Broadcom, Hock Tan; Palo Alto Networks, Nikesh Arora; ServiceNow, Bill McDermott; Micron, Sanjay Mehrotra; y Altimeter, Brad Gerstner.

También asistieron dos representantes de Palantir -empresa de analítica con varios contratos con el gobierno Trump en los sectores de defensa o control de la inmigración-, el consejero delegado, Alex Karp, y el director de Tecnología y vicepresidente Ejecutivo, Shyam Shankar.

Durante el encuentro, abordaron también la preocupación de la población local por la instalación de centros de datos en sus comunidades: “Este es un grupo que valora enormemente a las comunidades locales y ama a nuestro país; trabajarán con dichas comunidades y se esforzarán por lograr su satisfacción”, dijo Trump sobre lo tratado durante el almuerzo.