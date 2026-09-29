Morena litigó y la Corte le concedió que el candidato que gane con el narco se quede con la candidatura: Maru Campos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación le quitó a la reforma electoral de Chihuahua exactamente lo que a Morena le estorba para financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes para manipular elecciones, afirmó la gobernadora Maru Campos Galván al fijar su postura sobre la resolución emitida ayer a la impugnación que ese partido presentó contra la ley.

Recordó que hace unos meses el Congreso de Chihuahua reformó la ley para que una elección se anule si el crimen organizado interviene en ella y para que quien gane con esa ayuda pierda la candidatura.

“Lo hicimos para que en Chihuahua no pase lo que ya pasa en otros estados, donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”, señaló.

La mayoría del Congreso votó a favor de la reforma; Morena votó en contra.

“Sí: Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara. Sí, a la Suprema Corte que no discute nada y que sólo acata”, afirmó la gobernadora.

“A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura. Hoy ese candidato se queda con ella, y si la elección se repite, vuelve a competir con las mismas armas. Éramos el primer estado que le había cerrado esa puerta al crimen. Hoy no la tiene cerrada ninguno”, dijo.

“El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no. Y para el candidato que gana con esa ayuda, no hay consecuencias”, advirtió.

“Hay que decirlo con nombre: el responsable es Morena, el partido que votó en contra de blindar las elecciones y después litigó para tumbar el blindaje. No lo digo yo: está en las actas del Congreso y en el expediente de la Corte”, sostuvo Campos Galván.

Destacó que una ministra, Yasmín Esquivel, votó del lado de Chihuahua al sostener que, cuando el crimen decide una elección no puede haber duda de la gravedad ni del grado de afectación al voto libre. “Hasta en la Corte hubo quien lo entendió”, expresó.

“Cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando cuáles son sus intereses y a quién protege. Eso pinta a Morena de cuerpo entero. Y ese partido ya tiene candidato en Chihuahua: ya sabemos qué reglas necesita para arrebatar la voluntad popular”, añadió.

La gobernadora afirmó que el Gobierno del Estado acata lo resuelto por la Corte, pero no la idea de que Chihuahua se resigne.

“Una ley se puede tumbar en una sala de la Ciudad de México. Lo que no van a tumbar es la decisión de un pueblo que ya le plantó cara al miedo y que no va a dejar que el crimen elija a sus gobernantes”, subrayó.

Anunció que lo que la Corte borró se repondrá por la vía que la propia Corte deje abierta, con la ley, con el Congreso y con la gente de Chihuahua.

“Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega. Aquí seguimos, trabajando por el bien de todo Chihuahua”, concluyó.