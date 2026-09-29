Asesinan al boxeador Emiliano Caballero en Toluca: ¿Qué es lo que sabemos del caso?

Emiliano Caballero apenas llevaba cuatro peleas como boxeador profesional y cursava los últimos semestres de la carrera de Derecho. (Fotografía. ChatGPT)

El boxeador mexicano Emiliano Caballero, de 23 años, fue asesinado a balazos dentro de su casa en Toluca, Estado de México, durante la madrugada del pasado viernes 25 de septiembre, luego de que un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble y presuntamente preguntó por otra persona.

Los agresores ingresaron por la fuerza a la vivienda, ubicada en la colonia Héroes del 5 de Mayo, en la delegación de San Buenaventura, donde se encontraba el pugilista con su familia. Los primeros reportes señalan que buscaban a otro hombre, por lo que surgió la versión de que Caballero pudo ser víctima de una confusión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento, no se reportan detenidos por el asesinato.

¿Cómo fue asesinado el boxeador Emiliano Caballero en Toluca?

El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 horas del pasado viernes en un inmueble ubicado sobre la calle 19 de Mayo, esquina con privada 23 de Mayo. De acuerdo con los reportes preliminares, 3 camionetas llegaron hasta el domicilio y varios hombres armados descendieron de los vehículos.

Una de las unidades habría sido utilizada para derribar el acceso de la vivienda. Después, los sujetos ingresaron al inmueble y presuntamente preguntaron por una persona conocida como ‘El Mesitas’. Los habitantes del domicilio respondieron que ese hombre no vivía en el lugar.

Posteriormente, los sujetos armados realizaron varias detonaciones y Emiliano Caballero recibió impactos de bala. Paramédicos acudieron al domicilio después del ataque, pero únicamente pudieron confirmar que el boxeador ya no presentaba signos vitales.

En el lugar fueron localizados alrededor de 30 casquillos percutidos calibre 7.62, mientras elementos municipales y estatales resguardaron la zona para realizar las investigaciones.

La versión de que el boxeador pudo ser víctima de una confusión también fue mencionada por Gerardo Nonato, entrenador de Emiliano, quien explicó a medios locales que esa fue la información que recibió de familiares del joven.

La muerte de Emiliano Caballero fue confirmada a través de las redes sociales del club de boxeo Team Canon, que lamentó el fallecimiento del pugilista.

“Emiliano Caballero fue mucho más que un boxeador de nuestro equipo. Fue parte de nuestra historia, de nuestros días, de nuestros entrenamientos y de grandes victorias, así como de tantos momentos que hoy se convierten en recuerdos que guardaremos para siempre. Nos duele profundamente despedirte tan inesperadamente”, señaló.

¿Quién era el boxeador Emiliano Caballero?

Emiliano Caballero tenía 23 años y llevaba aproximadamente un año y medio dentro del boxeo profesional. Antes de dar el salto al profesionalismo, también tuvo experiencia amateur y uno de sus principales títulos fue la conquista de la Copa Estado de México.

De acuerdo con Gerardo Nonato, el pugilista permanecía invicto con 4 victorias y ninguna derrota, además de sumar 2 triunfos por nocaut en el primer round. Su siguiente pelea estaba prevista para noviembre.

Fuera del cuadrilátero, Caballero cursaba los últimos semestres de la licenciatura en Derecho. Su rutina comenzaba a las 5:00 de la mañana con preparación física. Posteriormente, acudía a la universidad y realizaba sus prácticas profesionales, mientras que por la tarde regresaba al gimnasio para continuar con sus entrenamientos.

El equipo de Caballero planeaba llevar su carrera a España en 2027 como parte de su desarrollo en el boxeo profesional.