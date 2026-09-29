Padres de bebés fallecidos en IMSS Durango aún no llegan a acuerdo reparatorio; piden justicia

Las familias de los cinco bebés fallecidos en el IMSS Durango no aceptarán, por ahora, un acuerdo reparatorio.

Las familias de los cinco bebés recién nacidos que murieron en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango no tienen por ahora en mente un acuerdo reparatorio ni una negociación económica con el Instituto. Lo que buscan es que se aclare qué pasó con sus hijos y si hubo responsables, que se imponga la justicia.

Ante versiones sobre un supuesto ofrecimiento de reparación del daño por parte del IMSS que habría sido rechazado por los padres, el presidente de la Barra de Abogados de Durango negó que hasta este momento el Instituto haya presentado una propuesta de reparación del daño a las familias.

En otras palabras, los padres de los bebés fallecidos en el IMSS Durango no han rechazado un acuerdo reparatorio porque hasta ahora no existe uno sobre la mesa, pero no es del interés en este momento.

Piden investigar homicidio culposo por parte de personal del IMSS Durango

El abogado de las familias, Fermín Flores Ayala, ha señalado que la principal línea de investigación ante el Ministerio Público es el homicidio culposo con responsabilidad profesional médica.

También se revisan otras posibles conductas, pero será la autoridad la que determine, con las pruebas y peritajes, si existe algún otro delito o responsabilidad.

Los representantes de las familias de los bebés fallecidos en Durango han insistido en que el caso no puede quedarse solamente en la presencia de Klebsiella pneumoniae, bacteria que fue identificada en cuatro de los cinco recién nacidos. La pregunta que mantienen es qué ocurrió durante la atención médica y si hubo errores u omisiones que pudieron contribuir a las muertes.

Acuerdo reparatorio para familias no está sobre la mesa

El homicidio culposo contempla distintas salidas alternas, entre ellas el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Pero que esas figuras existan en la ley no quiere decir que se hayan planteado en este caso, explicó Flores.

El propio abogado de las familias había explicado anteriormente que todavía no se habían hablado cantidades ni se había establecido un acuerdo de indemnización.

Por eso, la versión de que los padres rechazaron una cantidad ofrecida por el IMSS no coincide con lo que han declarado los abogados que llevan el caso.

Los padres siguen con las denuncias

Después de la reunión que sostuvieron con Zoé Robledo, director general del IMSS, las familias mantienen abiertas sus denuncias y esperan que avance la investigación.

La Fiscalía General de la República continúa con las diligencias. La defensa ha señalado que hay personas identificadas dentro de la carpeta de investigación, aunque hasta ahora no se han dado a conocer sus nombres ni la situación jurídica que guardan.

Mientras las investigaciones continúan, los padres siguen pidiendo que se determine qué ocurrió con sus hijos y quién tuvo responsabilidad, si la hubo.

Por ahora, no hay una negociación económica confirmada entre el IMSS y las familias de los cinco bebés fallecidos.