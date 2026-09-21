Mueren cinco bebés recién nacidos en Hospital del IMSS de Durango: Cofepris investiga el caso

Cofepris investiga la causa de muerte de cinco recién nacidos en un hospital de Durango.

El personal del IMSS obstaculizó la intervención de la autoridad sanitaria estatal tras la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1 y la información se mantuvo bajo un manejo “muy hermético”, denunció el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

Este lunes llega personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a Durango para investigar el caso.

A la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) no le fueron entregados los expedientes de los recién nacidos ni se le permitió iniciar una indagatoria, de acuerdo con lo señalado por el mandatario.

Hermetismo tras la muerte de cinco bebés en hospital de Durango

El gobernador Esteban Villegas dijo que él se enteró de los hechos apenas el domingo 20 de septiembre, aunque el primer fallecimiento ocurrió el día 15. “Yo en cuanto me enteré, porque me enteré apenas ayer... estaba muy hermética la información y eso es grave”, declaró.

El gobernador señaló que, una vez que conoció el caso, se comunicó con la titular del IMSS en Durango, Roxana Blanca Rivera Leaños, y con Zoé Robledo, director general del Instituto, para expresar su preocupación y pedir información sobre lo ocurrido. Rivera Leaños ocupa la representación del IMSS en Durango desde abril de este año.

Obstaculizan trabajo de autoridades estatales

De acuerdo con el mandatario, el Gobierno estatal intentó intervenir a través de Coprised, pero no pudo obtener la documentación de los pacientes. “No quisieron sacar los expedientes, no se los prestaron a la Coprised”, afirmó.

Villegas cuestionó además que hayan transcurrido varios días entre el primer fallecimiento y el momento en que las autoridades estatales tuvieron conocimiento del caso. “Si fue el día 15 el primer caso y hoy estamos a 21... en cinco días pudieron haber pasado muchas cosas que si hubiéramos entrado el primer día, hubiéramos detectado perfectamente qué fue”, señaló.

El gobernador sostuvo que la falta de información oportuna impidió que las autoridades estatales pudieran revisar desde el inicio las condiciones en las que se encontraban los recién nacidos y el área donde permanecían internados.

El caso se encuentra bajo investigación luego de que el IMSS confirmó la muerte de cinco recién nacidos entre el 15 y el 19 de septiembre en el Hospital General de Zona número 1 de Durango.

Durante la vigilancia epidemiológica realizada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual.

Cofepris llega este lunes a Durango

En medio de los cuestionamientos por el manejo de la información, personal de Cofepris llega este lunes a Durango para realizar las investigaciones sanitarias relacionadas con el caso.

El gobernador dijo que espera que la intervención federal permita conocer qué ocurrió en el hospital, qué originó la presencia de la bacteria y si existe alguna relación con los fallecimientos.

“Yo espero que hoy que llegue COFEPRIS puedan decirnos exactamente qué fue lo que pasó, porque... todo Durango queremos saber qué fue lo que pasó”, sostuvo.

Restringen ingreso a la unidad neonatal

Mientras avanzan las investigaciones, el IMSS mantiene restringidos los nuevos ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales como parte de las medidas de contención y vigilancia.

También se realizan acciones de limpieza y desinfección, aislamiento preventivo, seguimiento a contactos y toma de cultivos para dar seguimiento a la situación sanitaria dentro del área.

La investigación deberá establecer qué ocurrió con los cinco recién nacidos y determinar el alcance del hallazgo bacteriano registrado en la unidad.