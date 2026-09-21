CNN, MS Now y hasta Politico demandan a Donald Trump: ‘La Constitución de EU no le da ese poder’

Trump vetó a periodistas de CNN y otros medios de comunicación en la Casa Blanca.

CNN, MS Now y Politico presentaron una demanda para que se permitiera a sus periodistas entrar en los terrenos de la Casa Blanca días después de que el presidente Donald Trump revocara su acceso, recurriendo a los tribunales en su lucha por las protecciones constitucionales de la prensa.

Según la demanda presentada el lunes ante un tribunal federal en Washington, los medios de comunicación afirman que la prohibición es un “ataque directo” a la Primera Enmienda y “una violación flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales”.

«El presidente Trump ha declarado sin rodeos que prefiere que solo lo cubran los medios de comunicación y los periodistas que elogien su administración», afirmaron los medios. «Pero la Constitución no permite que un presidente ni ningún otro funcionario gubernamental prive a la prensa de sus derechos de la Primera Enmienda, su libertad y sus intereses de propiedad sin previo aviso ni proceso legal, basándose únicamente en su desagrado por el contenido de sus reportajes».

CNN, MS Now y Politico están solicitando una orden judicial que les permita restablecer de inmediato el acceso a la Casa Blanca mientras su demanda sigue su curso.

La prohibición de Trump supuso una escalada significativa en los esfuerzos de la administración por restringir el acceso de la prensa a eventos y espacios de interés público. Tribunales federales ya habían revocado medidas similares contra periodistas que trabajan en la Casa Blanca. La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno promulgar leyes que restrinjan la libertad de expresión y de prensa.

Los tres medios de comunicación informaron que a sus periodistas se les negó el acceso a los terrenos de la Casa Blanca el sábado, un día después de que Trump anunciara la prohibición.

La decisión tuvo un impacto inmediato en la cobertura del presidente. CNN iba a ser la cadena que acompañaría a Trump a Nueva York el lunes, antes de la Asamblea General de la ONU, pero fue retirada de la lista. No estaba claro qué medio de comunicación, si es que alguno, ocuparía su lugar.

CNBC informó el lunes que el grupo de periodistas de la Casa Blanca no cubriría los eventos durante el viaje de Trump a Nueva York. La reportera de CNN, Kaitlan Collins, compartió en redes sociales un correo electrónico que, según ella, provenía de Bryan Boughton, el actual coordinador del grupo de periodistas. El correo electrónico indicaba que, “a partir de hoy, el grupo de periodistas no cubrirá los eventos designados para la cobertura del Presidente”. Citaba la decisión de la Casa Blanca de impedir que CNN cumpliera con sus funciones como corresponsal y afirmaba que “no se designará ningún grupo de reemplazo”.

“El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a un medio de comunicación porque se oponga a sus reportajes”, declararon el lunes en un comunicado conjunto ABC News, CBS News, CNN, Fox News y NBC News, miembros del grupo de cadenas de televisión de la Casa Blanca.

Trump, quien durante años ha desestimado las críticas a su administración y sus políticas calificándolas de “noticias falsas”, defendió su decisión en las redes sociales el lunes.

«La Casa Blanca no está atacando la libertad de prensa, algo que valoro mucho», dijo Trump. «Está atacando las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América», añadió, afirmando que la cobertura mediática es «una amenaza para nuestra seguridad nacional».

La Casa Blanca se remitió a la publicación de Trump en las redes sociales tras una solicitud de comentarios.

Al ser preguntado sobre la prohibición durante una entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que no sabía mucho sobre la decisión, pero aprovechó para criticar a la prensa y su cobertura. «Ya veremos, tal vez haya un cambio en la cobertura de la Casa Blanca», declaró.

El Departamento del Tesoro impidió que periodistas de varios medios, como Bloomberg News, The New York Times y The Wall Street Journal, cubrieran la reciente cumbre de ministros de finanzas del G20. Por otra parte, el Departamento de Defensa prohibió el año pasado a los principales medios de comunicación mantener oficinas en el Pentágono tras su negativa a aceptar las nuevas limitaciones a sus actividades.

Trump veta cobertura de CNN, MS Now y Politico por ser desfavorable a su gobierno

Trump anunció el viernes en una publicación en redes sociales que revocaba el acceso a CNN, MS NOW y Politico “con efecto inmediato” debido a lo que describió como una cobertura desfavorable de su administración. Advirtió que otros medios de comunicación que difunden noticias falsas también podrían ser vetados próximamente.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América”, dijo Trump en la publicación.

En sus demandas, los medios argumentaron que la prohibición de Trump violaba la Primera Enmienda al constituir una represalia ilegal contra ellos, ya que la presentó como una respuesta directa a su cobertura de su administración. Afirmaron que la prohibición «discrimina descaradamente en función de la línea editorial».

Los medios de comunicación también alegaron que el presidente violó su derecho al debido proceso, amparado por la Quinta Enmienda, porque no proporcionó criterios claros para su decisión y no les dio la oportunidad de impugnar la prohibición antes de que se implementara.

Esta medida llega en un momento políticamente delicado para el presidente, con sus índices de aprobación en mínimos históricos y encuestas que muestran un amplio descontento entre los votantes con su agenda económica, en particular por el alto costo de la vida y la guerra con Irán. El conflicto, que ya lleva siete meses, ha disparado los precios mundiales de la energía, lo que supone una carga adicional para la economía estadounidense.

El año pasado, Associated Press demandó a funcionarios de la administración Trump cuando la Casa Blanca les impidió asistir a eventos, a pesar de que a sus reporteros se les permitía trabajar desde las instalaciones. El caso aún se está litigando en los tribunales.

El caso es Cable News Network Inc. contra Trump, 26-cv-3287 , Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia.