Wall Street amanece con ganancias por ‘tregua’ en precios del petróleo: ¿Cuánto suben sus acciones HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street iniciaron la semana operando en terreno de ganancias respaldados por descensos en los precios del petróleo, ante la expectativa de que los esfuerzos diplomáticos pondrán fin al conflicto armado en Medio Oriente.

El Nasdaq lidera los aumentos con 1.62 por ciento, en los 26 mil 953.18 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.97 por ciento, en las 7 mil 724.74 unidades, mientras que el Dow Jones con 0.48 por ciento más, ronda en los 51 mil 931.40 puntos.

Analistas de GBM detallaron que, los precios del petróleo acumulan cuatro jornadas de descensos ante la posibilidad de un acercamiento entre Washington y Teherán y la recuperación del tránsito de energéticos por el estrecho de Ormuz, lo que alivia las preocupaciones inflacionarias. Sin embargo, los elevados precios del diésel mantienen vigente el debate sobre las tasas de interés.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 21 de septiembre?

En México los dos centros bursátiles presentan descensos de 0.13 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 63 mil 293.50 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 283.21 enteros, baja 0.02 por ciento.

Del lado de Europa los aumentos son de 1.24 por ciento para el caso del IBEX 35 de España, en los 19 mil 756.60 enteros, le sigue el DAX en Alemania con 1.14 por ciento, en los 25 mil 59.31 puntos, el CAC 40 de Francia sube 1.06 por ciento, a 8 mil 150.24 unidades, mientras que el FTSE 100 de Londres gana 0.77 por ciento, en los 10 mil 740.48 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 95.36 dólares por barril, ya que cede 4.93 por ciento, mientras que el Brent con 3.64 por ciento menos, cotiza en los 100.12 billetes verdes por unidad.