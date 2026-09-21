Hoteleros piden que recursos del Derecho de No Residente se use para promoción turística

Los hoteleros mexicanos solicitaron al gobierno etiquetar recursos del presupuesto, específicamente un porcentaje del Derecho de No Residente, para promocionar la marca país en el extranjero, ello con el objetivo de paliar la caída de viajeros internacionales que están optando por vacacionar en otros destinos.

La solicitud de los hoteleros, agrupados en la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, tomó relevancia debido a que la Secretaría de Hacienda planteó, en la miscelánea fiscal del siguiente año, un aumento del 35.8 por ciento en el Derecho de No Residente, un derecho que los viajeros internacionales pagan para entrar a México.

“Lo que pedimos es sencillo: que una parte de lo que ese visitante aporta al entrar al país se invierta en traer al siguiente. Esa es la cadena virtuosa que México necesita recuperar”, pidió Jorge Paoli, presidente de la ANCH.

El argumento del gobierno federal para el aumento está basado en la mejora de los servicios de migración, los cuales requieren modernizarse y mantenerse en condiciones óptimas.

El encarecimiento de este derecho, sin embargo, presionaría el presupuesto de los viajeros extranjeros que busquen vacacionar en México, y desincentivaría su ingreso al país en opinión de los hoteleros.

“La distribución propuesta del DNR para 2027 no contempla una asignación para promoción internacional, conectividad aérea o infraestructura de los destinos que generan esta recaudación”, lamentan los hoteleros en un desplegado publicado este lunes.

Otra de las medidas que proponen los hoteleros es el análisis del aumento del DNR, el cual debería considerar la demanda actual a la baja de turistas internacionales llegando a México, así como la conectividad aérea.

Los miembros de la ANCH también proponen un mecanismo de gobernanza para los programas de promoción turística, la cual tenga una vinculación entre gobierno y empresas, con el fin de transparentar el uso de los recursos.

Antes del 2018, el DNR servía para alimentar al Consejo de Promoción Turística de México, un organismo encargado de mostrar y fortalecer la marca del país como un destino internacional.

Desde el 2019, los recursos cobrados a los turistas extranjeros dejaron de ser utilizados para la promoción de México, y pasaron a ser parte del presupuesto para la construcción de obras de infraestructura como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros.

Ante ello, la promoción del país quedó prácticamente sin recursos, esto en un marco de competencia amplia con otros destinos de la región que continúan invirtiendo para posicionar a sus países como destinos turísticos atractivos y que compiten, como República Dominicana, con México.

Como tercer punto, piden dar escala y permanencia a la estrategia nacional de promoción mediante un mecanismo con gobernanza público-privada, metas medibles y rendición de cuentas.

Cuarto, instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Turismo, el Congreso de la Unión y el sector turístico para evaluar el impacto acumulado de los cargos que enfrenta el visitante internacional.

“Cada visitante internacional que llega a México sostiene empleos en hoteles, restaurantes, transporte y miles de pequeños negocios. Lo que pedimos es sencillo: que una parte de lo que ese visitante aporta al entrar al país se invierta en traer al siguiente. Esa es la cadena virtuosa que México necesita recuperar”, señaló Jorge