Maíz sube 6%... pero Gobierno de Sheinbaum advierte: ‘No hay razón para subir el precio de la tortilla’

Piden no subir el precio de la toritilla tras el aumento de 6% en el precio del maíz blanco.

El precio de la tonelada de maíz blanco aumentó 400 pesos en las últimas cuatro semanas por factores estacionales, pero el Gobierno federal sostiene que el alza no justifica incrementos mayores en el precio de la tortilla.

El aumento de 6 por ciento en el precio del maíz blanco, equivalente a 400 pesos por tonelada en las últimas cuatro semanas, tendría un impacto de apenas 28 centavos por kilogramo de tortilla, por lo que no existen razones para justificar un incremento mayor en este alimento básico, aseguró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).

La dependencia explicó que el ajuste en el precio del grano responde a factores estacionales de oferta y demanda y ocurre justo cuando comienza la cosecha nacional del ciclo Primavera-Verano 2026, que permitirá elevar la disponibilidad de maíz blanco y contribuir a estabilizar los costos en el corto plazo.

¿Por qué Agricultura asegura que no es necesario subir el precio de la tortilla?

De acuerdo con Agricultura, para producir una tonelada de tortilla se requieren alrededor de 700 kilogramos de maíz, debido a que mediante el proceso de nixtamalización una tonelada del grano permite obtener aproximadamente 1.8 toneladas de masa, de las cuales se producen cerca de 1.45 toneladas de tortilla.

El maíz representa al menos 34 por ciento del costo total de producir un kilogramo de tortilla. Bajo esta estructura, un incremento de 100 pesos en el precio de la tonelada del grano se traduce en aproximadamente siete centavos adicionales por kilogramo de tortilla. Por ello, el aumento acumulado de 400 pesos tendría un efecto estimado de 28 centavos.

La Secretaría señaló que este impacto debe observarse frente al margen operativo de los establecimientos. Según sus estimaciones, una tortillería que produce alrededor de 250 kilogramos diarios obtiene una utilidad de 59 centavos por cada peso invertido.

Los precios reportados por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de la Secretaría de Economía, muestran diferencias importantes según el canal de venta. Al 21 de septiembre, el kilogramo de tortilla registró un precio promedio de 14.59 pesos en tiendas de autoservicio a nivel nacional, mientras que en tortillerías tradicionales el promedio nacional se ubicó en 24.52 pesos.

Agricultura indicó que en algunas entidades, como Veracruz, Puebla y Tlaxcala, los precios en tortillerías tradicionales se encuentran entre 16 y 17 pesos por kilogramo.

La dependencia sostuvo que el inicio de la cosecha Primavera-Verano 2026 incrementará la oferta disponible en el mercado mexicano, lo que debería contribuir a contener las presiones sobre el precio del grano y, con ello, sobre los costos de producción de la tortilla.

A la par, el Gobierno federal busca reducir la intermediación en la comercialización del maíz blanco mediante el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”.

El objetivo, explicó Agricultura, es que la industria de la masa y la tortilla pueda adquirir directamente el grano en bodegas ubicadas en las zonas productoras, con la intención de reducir costos de intermediación y evitar presiones especulativas sobre el precio final.

Como parte de esta estrategia, 24 mil 972 productoras y productores de Sinaloa fueron registrados para recibir el incentivo destinado a la producción y comercialización de maíz blanco correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2025-2026.