Senado plantea posible regreso del ascenso y descenso en Liga MX: ‘Que quede consignado en la legislación’

La polémica por la falta de ascenso y descenso a la Liga MX llegó a manos de los legisladores. Este lunes, durante el conversatorio Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?, se reveló que presentarán una iniciativa de reforma para incorporar el mérito deportivo como una de las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales.

De acuerdo con ESPN, se invitó al conversatorio a Mikel Arriola —comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)— y a Francisco Iturbide —nuevo presidente de la Liga MX—; sin embargo, no acudieron a hablar sobre el tema con los legisladores.

Sí acudieron, en cambio, representantes de la Liga de Expansión —varios de los cuales han protestado ante la eliminación del ascenso en la Liga MX— y de la Comisión Nacional Antimonopolio, la cual inició la semana pasada una investigación por posibles prácticas monopólicas en el futbol mexicano profesional.

¿Senadores buscarán el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX? Esto dijeron sobre el tema

El principal impulsor desde el Senado para una reforma que regule el ascenso y descenso en el futbol mexicano es Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC). De acuerdo con lo que dijo en el conversatorio, presentará una iniciativa de reforma ante el pleno este martes.

“El día de mañana, (MC) pondrá una iniciativa de ley para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales. Que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana. No buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades, queremos proponer reglas que garanticen competencia entre todas las categorías del deporte, no solo en el futbol. Buscamos encontrar un equilibrio en las organizaciones deportivas que respondan a tres principios esenciales: competencia, mérito y oportunidades”, adelantó Castañeda en una declaración recuperada por ESPN.

El senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, invitó a que los directivos de Liga MX y FMF se acerquen a la conversación sobre el tema, de modo que puedan ser escuchados y tener un diálogo respetuoso.

“Hay que deliberarla (la iniciativa), que asistan los directivos de la Primera División y la Federación Mexicana de Futbol, porque es una Federación y deben de ser escuchados. Por eso que esta pregunta tan sugestiva, tan provocadora, sobre ‘la injusticia de cancelar el ascenso y el descenso en México’, sea también un llamado respetuoso, solidario, atendiendo que esto es un tema de interés público, de interés nacional y que requiere la participación de todos”, agregó.

Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, expresó que el regreso del ascenso con las suficientes garantías económicas, tanto para el que asciende como para el que desciende, puede privilegiar la competencia en el futbol mexicano.

“Debe crearse un fondo de compensación (...) para que el equipo que se vaya a la Segunda División o a la Liga de Expansión, tenga un fondo por un año, dos años, algo así. Y (para) el que suba (...), hay cientos de patrocinadores que quisieran tomar a un equipo que suba a la Liga MX, (...) y le ayudarían, porque, aparte de deporte, es negocio el fútbol profesional”, añadió.

A mediados de julio, con la publicación del reglamento de la Liga MX para la temporada 2026/27, quedó ascentado en el Artículo 35 que “los clubes que integran Liga MX no descenderán a Expansión MX; asimismo, los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”.