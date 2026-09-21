El PT se “endurece” ante la ‘4T’

En la cúpula nacional del partido de la estrella “se tensan las cosas” y se “endurece” la posición frente a las decisiones y nominaciones de la ‘4T’ de las corcholatas para 2027. Entre curules petistas de San Lázaro nos anticiparon que “ya se decidió en el partido no acudir a la presentación de las siete restantes ‘coordinaciones’” que faltan por definir: Chihuahua, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Y por si alguien tiene dudas de esta “dura” posición, advierten, ya la senadora chihuahuense Andrea Chávez adelantó que, si Morena no la elige, será la abanderada del PT. Crecen fracturas en el movimiento.

Banxico, a la lista de pasarelas en San Lázaro

En el Palacio Legislativo arrancan esta semana los encuentros de la Comisión de Hacienda con funcionarios públicos para el análisis de la Ley de Ingresos de 2027, la miscelánea fiscal y las iniciativas legales de Sheinbaum. En un estilo inusual, esta ocasión invitarán hasta a funcionarios del Banco de México, que se sumarán a los diálogos de los diputados con la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla; el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma; el jefe del SAT, Antonio Martínez, y la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano. Comienzan a descifrar el enigma fiscal del año que viene.

Acumula rechazos el diputado ‘cero votos’

Aunque también es un innombrable, Pedro Salmerón, ese historiador rechazado como embajador por arrastrar señalamientos de acoso sexual, también se sumó a las críticas a Arturo Ávila, por si acaso quiere regatearle la postulación a Citlalli Hernández para la alcaldía Cuauhtémoc, presuntamente con la venia de Ricardo Monreal. Bueno, pues el morenista recordó que Sheinbaum sí ganó en la Cuauhtémoc, mas no así la aspirante local, Caty Monreal, hija del diputado zacatecano.

Intereses naranjas

Este lunes arranca el foro ‘fuera de lugar’, organizado por la bancada de MC en el Senado, coordinada por Clemente Castañeda. El objetivo es discutir las aristas negativas de la suspensión del ascenso y descenso que permanece en la Liga BBVA, en aras de hacer presión desde el Legislativo para que se retome. Queda claro que para los emecistas sigue siendo prioridad la agenda que permea en la chaviza. A ver si así los naranjas avanzan en el ascenso electoral o en una de esas al descenso, por insistir en dividir el voto, como ha augurado el PRI.

Advierte Coparmex riesgos para 2027

La elección de 2027 tendrá menos herramientas para verificar el cumplimiento de las reglas y detectar oportunamente situaciones que pueden generar dudas sobre la certeza y confiabilidad de los comicios, advirtió la Copamex, luego de que el INE flexibilizó los criterios para contar las boletas ‘planchadas’ y eliminó el mecanismo para verificar que servidores de la nación no participen como observadores electorales. La confederación patronal indicó que la certeza no se construye eliminando controles, y por ello pidió a la autoridad electoral fortalecer los mecanismos de verificación, vigilancia y revisión.

UNAM, de manteles largos

La UNAM está de manteles largos y este lunes conmemorará los 475 años de su fundación con una sesión extraordinaria del Consejo Universitario. La celebración, luego de que la Máxima Casa de Estudios superó la crisis derivada de las trampas del examen en línea, contará con más de 400 actividades académicas, culturales, científicas, artísticas, deportivas y de divulgación en todas sus sedes en México y en el extranjero.

Violencia intolerable

Hay algunos en la ‘4T’ a quienes no les ha quedado claro que con los adultos mayores, no. Carlos Eduardo Pérez Bahena, quien fuera jefe jurídico de la Secretaría de Cultura de Morelos, fue separado de su cargo tras haber sido señalado por golpear a un adulto mayor y agredir a una joven. Las imágenes de las severas lesiones sufridas por la víctima de la tercera edad corrieron por las redes sociales. No entienden que no entienden.