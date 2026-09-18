Zacatecas, ¿sin “mano negra”?

Ante las acusaciones contra los Monreal, el diputado morenista Ricardo Monreal deslizó en los pasillos de San Lázaro que en Zacatecas no hubo “mano negra” en la designación de la “coordinadora” de la ‘4T’. Confió en que “las expresiones de inconformidad aisladas que se han presentado van a ser superadas por la fuerza y la historia del movimiento”. Sostuvo que “yo no tengo gallo” y que la nominada, Verónica Díaz, fue esposa de su hermano Luis, pero hace 11 años que se divorciaron y hoy es “la señora Díaz”, “no es la señora Monreal”. “Es una mujer honesta, fundadora de Morena y ni siquiera hay una buena relación con los Monreal”, dijo. “Y que el Santo Niño de Atocha la ayude”, expresó…

Lamento tardío

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, sigue resaltando los puntos negativos que ha generado la reforma judicial. Ayer hizo mención de que a causa de esta, 60% de los jueces que ya estaban capacitados para implementar el Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares, que prevé reactivarse, ya no están. O sea, habrá que empezar desde cero con los que hayan surgido a partir de la elección del acordeón.

MC denuncia ante el INE a corcholatas

Y como para que no anden diciendo que los naranjas son comparsas de los guindas, ayer Movimiento Ciudadano presentó ante el INE una queja contra Morena y sus corcholatas en cinco estados, pues a su juicio –y la de medio mundo– la estrategia de Morena de nombrar a sus virtuales candidatos como “coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía” es una violación a las reglas de precampaña y campaña. Juan Zavala dijo que no se puede “normalizar que se viole de esa manera la Constitución” y afirmó que no permitirán que Morena “se salga con la suya”. Seguro la denuncia le quitará el sueño a las corcholatas que están, ahora mucho más, metidas en hacer campaña.

En San Lázaro, ¿no más sainetes?

Decidido y animado a poner orden y terminar con los sainetes y trifulcas en el salón de plenos, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, lanzó ayer otro llamado a los legisladores al buen comportamiento. Y es que el joven oaxaqueño del Verde recordó que el próximo martes será la discusión y aprobación de la reforma constitucional que impide la doble nacionalidad a los aspirantes a presidente de la República y gobiernos locales, y anticipó que el debate será “apasionado e intenso”. Por eso conminó a los legisladores, enojados porque no hubo parlamento abierto, a dar un debate “de altura, con argumentos, escuchar y respetar a quienes no opinan lo mismo que nosotros”. Es el enésimo llamado, ¿logrará civilizarlos?

Alista INE premio a exfuncionario cuestionado

Aunque pesan acusaciones en su contra por recibir un finiquito presuntamente ilegal por su trabajo como secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, pues era trabajador de confianza y no tenía derecho al finiquito, Christian Flores Garza recibirá un premio del INE. La Comisión del Servicio Profesional Electoral del instituto discutirá este viernes nombrarlo como vocal ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Tal parece que el INE las irregularidades se premian con cargos.

SCJN definirá el lunes si atrae caso Rosendo Radilla

A propuesta de la ministra Loretta Ortiz, la SCJN determinará el lunes si ejerce su facultad de atracción del caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada durante la llamada guerra sucia, en Guerrero. De atraer el caso, las y los ministros buscarán delimitar los alcances de las decisiones judiciales ante la omisión de las autoridades ministeriales y administrativas para la búsqueda de personas desaparecidas, y si estas omisiones constituyen violaciones graves a los derechos de búsqueda, verdad y acceso a la justicia. Veremos.