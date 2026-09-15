Diputados, sin acuerdos ni para un simulacro sísmico

Ni para un desordenado simulacro sísmico efectuado ayer en la sede de la Cámara de Diputados pudieron ponerse de acuerdo los legisladores. La alerta fue programada para las 12 del día en punto, pero sonó cuatro minutos después y en las justificaciones hubo versiones encontradas. “La falla fue responsabilidad de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, el sistema no está en la Cámara, yo no tengo la información”, se desmarcó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho. “No, no, yo pedí que se retrasara para que fuera más real el simulacro, fue deliberado el atraso”, dijo después el secretario general del Palacio Legislativo, Mauricio Farah. Caray, pónganse de acuerdo.

Para barbacha, la de Texcoco

Entre mordidas al chicharrón, chinicuiles, escamoles y tacos, Higinio Martínez, presidente del Senado, compartió ayer barbacoa con la fuente del Senado. Confesó que “cuando era chavo” fue vendedor de este platillo mexicano. Para muestra, se puso él mismo a servir los tacos. “Siempre me ha tocado servir, ¿por qué no voy a servir ahorita?”. Defendió el estilo de Texcoco, pues se hace mediante horno de tabique, y no en la tierra, como se acostumbra en Hidalgo. Además, intentó quitarle la mala fama: “Llevo como 62 años comiendo barbacoa, y el colesterol lo tengo bajísimo, así que la barbacoa no hace daño, ni el consomé”. Siempre, tendiendo puentes.

Manlio, por frente unido para vigilar los comicios

Podrá ya no tener ni la sombra del poder político que ostentó durante años, pero el sonorense Manlio Fabio Beltrones aún se siente con autoridad para repartir consejos. Ayer el senador sin grupo parlamentario llamó a la oposición a crear un frente común hacia 2027. Ya no una coalición electoral si no se quiere, pero sí “un frente unido que permita vigilar” los comicios, pues –alertó– hay “recursos económicos de origen no muy claro interviniendo en las elecciones”. Advirtió que no se debe repetir lo de 2024, donde los partidos de oposición no abarcaron ni la mitad de las casillas. Más vale tomar nota de los consejos de un viejo lobo de mar, ¿qué no?

¿Y el duelo por las mascotas?

No pocas críticas se ha llevado la diputada de Morena Rosa Alejandra Rodríguez, por su iniciativa de ley para otorgar a los trabajadores tres días de permiso pagado tras el fallecimiento de su mascota. No obstante, para muchos ciudadanos el proyecto quizá esté lejos de ser una ocurrencia o una banalidad. Según el INEGI, en promedio nacional, 66% de las viviendas en el país dijo tener alguna mascota. Así que, en épocas de los perrhijos y los michis, vayámonos acostumbrando a que son parte de la familia y su partida duele y se requiere una pausa para reponerse de esa pérdida. ¿Que tres días es mucho? Bueno, que se abra la discusión.

Prioridades pamboleras

La oposición llegó a la tercera sesión del periodo con prioridades… La liga mexicana de futbol. Tanto Movimiento Ciudadano como el PAN se pronunciaron contra la permanencia de la suspensión de las fases de ascenso y descenso de equipos de futbol en la liga mexicana. Clemente Castañeda, coordinador naranja, afirmó que hay entidades representadas en el Senado que están preocupadas porque el futbol profesional prácticamente es un monopolio. Miguel Márquez, del PAN, resaltó que eso sólo deja más oportunidad a que las selecciones tengan puros delanteros extranjeros. ¿Será goool o tiritito?

Más ‘comisionitis’... ¿ahora para investigar injerencia de bots?

A los diputados morenistas Sergio Gutiérrez y Arturo Ávila se les ocurrió una “brillante” idea: crear una comisión para la prevención del financiamiento extranjero, la injerencia digital y las operaciones automatizadas de desinformación en elecciones. No sería una comisión dictaminadora sino que su papel sería convocar a autoridades, especialistas y plataformas digitales a fin de reunir información y prevenir, detectar y combatir estas nuevas formas de injerencia electoral. O sea, en los hechos, solo servirá como palestra para denunciar campañas de desinformación, eso sí, con criterios guindas y en pleno proceso electoral.