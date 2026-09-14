Otra vez, PT y PVEM contra la ‘4T’

Desde hace varios días, nos cuentan en San Lázaro que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha buscado y sostenido encuentros con legisladores y dirigentes del PT y PVEM, para “coordinar y emparejar agendas”. Resulta que los petistas insisten en querer gravar los productos con exceso de sodio y las cervezas, para contar con una bolsa extra de recursos en el Paquete Económico 2027. Y entre los “verdes”, dicen, hay también diputados que quieren votar en contra de la reforma constitucional presidencial que impide la doble nacionalidad en candidaturas a la Presidencia de la República y a gobiernos estatales. ¿Otra vez los aliados contra la ‘4T’, ahora en plena discusión del presupuesto?.

Grilla partidista por Tabasco

Con el argumento de que “a Morena no le importa respetar la ley”, Alito Moreno propuso en Tabasco que, en la elección por la diputación federal por Tabasco, en la que competirá Andy López Beltrán, “nadie registre candidato; eso lo estamos valorando en el PRI, que no registremos candidato porque se va a robar la elección, que juegue solo, van a decir que barrió el distrito, a ver quién le va a validar eso”. La dirigencia nacional de Morena respondió solo en redes sociales que “no se preocupen, para quedarse sin votos no necesitan ayuda (...) ahora su derrota querrán venderla como ‘fraude’”. Y para rematar, el secretario de Gobierno de Tabasco y tío de Andy, José Ramiro López Obrador, lanzó: “¿Cómo un ratero está hablando de que le van a robar la elección?”.

Fast track vs. la doble nacionalidad

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo del Senado, adelantó que esta misma semana, apenas llegue la minuta de la Cámara de Diputados para vetar la doble nacionalidad en cargos de elección popular, será remitida de inmediato a comisiones. O sea, tampoco se perfila que se abra un parlamento abierto. Ya no es novedad el fast track en esta legislatura.

‘Guerra’ de bandas por el Grito… ¿y por los votos?

Este 15 de septiembre, el ambiente nacional se advierte movido en cualquier plaza estatal o municipal que se elija. Habrá en todo el país una auténtica ‘guerra’ de bandas regionales. En el Zócalo de Ciudad de México estará el grupo Intocable; en Monterrey, Lalo Mora y Palomazo Norteño; en Guadalajara, Grupo Frontera, y en cada municipio un grupo de talla internacional como la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, Maelo Ruiz, la Trakalosa, El Mimoso, Pancho Barraza, entre otros artistas con arrastre de fans y, por qué no, también de votos.

¿Efecto boomerang en Baja California?

A quien, como dice la expresión, le estaría saliendo el tiro por la culata, es a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Nos cuentan que, mientras muchos pensaban que Julieta Ramírez era su delfín para sucederla, en realidad la góber tendría una alianza de facto con el alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, para tratar de descarrilar a la senadora con licencia. Pero hay quien asegura que esa maniobra, lejos de afectar a Ramírez, le estaría favoreciendo para convertirse en la corcholata elegida para ser abanderada. Con todo el lodazal de las visas canceladas, lo cierto es que el panorama es complicado para todos en la ‘4T’ en ese estado fronterizo.

Caso ‘Zona Divas’ sigue dando de qué hablar

Un juez sentenció ayer a 30 años de prisión a Juan Carlos Benavides Cuadros, uno de los líderes del grupo conocido como Zona Divas, que usaban un portal con dicho nombre como vía para la explotación sexual de mujeres, en su mayoría extranjeras. Al sentenciado se le impuso una multa de 3.5 millones de pesos. Pero más allá de estas penas ejemplares, la explotación sexual de mujeres no se ha frenado en México. En la capital, por ejemplo, basta ir a Tlalpan o Sullivan para ver la dimensión del problema. El tema es que ahora quien controla el “negocio” es el cártel colombiano Tren de Aragua.