¿A quién defiende la ministra Batres?

Otra histórica participación de la autonombrada “ministra del pueblo”, Lenia Batres. La ministra que suele envolverse en la bandera del bienestar social y se da golpes de pecho cada que le prestan un micrófono, votó esta semana en contra de los intereses de los trabajadores. Parece que el discurso cambia cuando enfrente está la hacienda pública. Una vez más, Batres defendió a capa (toga) y espada la necesidad de aplicar un impuesto a los beneficiarios de los ahorros de los trabajadores. Propuesta que afortunadamente no tuvo eco y perdió la votación. Con semejante defensa del erario, ya podría ir pensando en rebautizarse: ¿“ministra del pueblo” o “ministra de Hacienda”?

Prioridades en el PAN

En el inicio de la disputa electoral rumbo a 2027, en la que el PAN se juega tres estados y varias curules, su líder, Jorge Romero, dejó claras sus prioridades: prefirió estar en Europa denunciando el presunto vínculo de Morena con el crimen organizado que acudir a la ceremonía de arranque del proceso electoral a expresar a los consejeros del INE sus inconformidades. Hasta el líder del PRI, Alejandro Moreno, acudió a la herradura de la democracia, y eso que también se la pasa en Washington denunciando a los guindas.

Amargan a Morena el festejo patrio

Morena y sus aliados tenían ya programado para el lunes 14 la aprobación de la reforma de la presidenta Sheinbaum que impide la doble nacionalidad para candidatos a presidente y gobernadores, y el 15 se festejaría con este hecho el Grito de Independencia… Pero la oposición les frenó el gusto. El propio líder morenista en el Palacio Legislativo, Ricardo Monreal, reveló que, “por un acuerdo con los partidos políticos en la Jucopo, los de la oposición no querían que pasara el 14 o el 15, y yo concedí discutirlo con toda seriedad el día 22 de septiembre”. Les amargaron el festejo a los de la ‘4T’.

¿La fumas o la comes?

La SCJN avanzó ayer en los alcances de la declaratoria general de invalidez que determinó la despenalización del uso recreativo o lúdico de la mariguana. Con base en un amparo, resolvió que la Cofepris, al otorgar una autorización a una persona para el consumo del enervante, no puede limitar la forma en que esto ocurre. Por ello, como lo pidió el quejoso, ministras y ministros dijeron que el consumo sí puede ser a través de la preparación de alimentos para consumo personal. Ahora sí, a hacer los panquecitos.

Señales frustradas

El presidente del Senado, Higinio Martínez, tuvo un momento bochornoso, al no tener ni idea de cómo hacer el corazón coreano, pose que se eligió para la foto del recuerdo, tras concluir la reunión con el embajador de ese país. No hubiera estado mal una asesoría previa, pues el diplomático sí sabía –por ejemplo– que recién había asumido la presidencia de la Cámara alta. La vicepresidenta, Verónica Camino, tuvo que ayudarle a colocar sus deditos y lograr la señal. Avísenle al texcocano que es un gesto también muy usado entre la chaviza, sobre todo en aquellos que serán futuros votantes.

Comisión de Quejas, con acento guinda

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, esa que estuvo en el ojo del huracán por ordenar al líder del PRI, Alejandro Moreno, bajar publicaciones en las que llama a Morena “narcopartido”, tendrá en la elección de 2027 una integración entera de consejeros señalados de vínculos con Morena: Frida Gómez, Arturo Chávez y Jorge Montaño. Los encargados de dar trámite a los reclamos por violación de las reglas electorales arrancan cuestionados por su cercanía con Morena. Veremos cómo trabajan.