Del bono al territorio en CFE

Un bono verde nace en una mesa financiera, entre prospectos, tasas e inversionistas. Pero su historia solo cobra sentido cuando termina lejos de ahí, en una comunidad que recibe electricidad, en un medidor que ayuda a reducir pérdidas o en una central que genera energía renovable. Esa es la ruta que la CFE, dirigida por Emilia Calleja, busca mostrar en su tercer Reporte Anual de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles. La empresa siguió el camino de 18 mil 141.4 millones de pesos desde el mercado hasta 87 proyectos y acciones ambientales y sociales. El dinero se convirtió, entre otras cosas, en 2.6 millones de medidores digitales, electricidad para más de 16 mil habitantes de zonas marginadas y conexión gratuita a internet para miles de comunidades. Sustainable Fitch verificó que el 100% de los recursos se destinó a proyectos elegibles, porque en el mercado sustentable, la confianza no termina cuando se coloca un bono. Ahí comienza.

Se dan con todo… entre opositores

Los dirigentes del PRI y MC, Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez, convirtieron a X en un ring. El polémico líder del PRI reprochó por enésima vez que Máynez no se haya sumado a un bloque opositor en 2024, favoreciendo a Morena, y hasta lo acusó de cobarde, mientras que el líder emecista afirmó que el objetivo del tricolor no era formar una alianza, pues dijo que cualquier persona con el mínimo de inteligencia “sabe que eso no se construye con mentiras, insultos y provocaciones”. La pelea, ya habitual entre los dos políticos, empieza a calentar los motores de una elección que se vislumbra encarnizada.

Reviven la “AMLO-bancada”

Justo cuando se hablaba ayer del Paquete Económico 2027 en la Comisión de Presupuesto, al emitir su voto sobre los acuerdos para el análisis del documento, la diputada michoacana de Morena Delhi Miroslava Shember Domínguez exclamó: “Del grupo parlamentario de Morena, de la AMLO-bancada, a favor”. El diputado potosino verde Óscar Bautista Villegas le siguió el juego: “de la exitosa ‘pollo-bancada’, a favor”, en referencia al gobernador potosino, Ricardo El Pollo Gallardo. De las risas pasaron al regaño y la presidenta de la Comisión, la morenista Merilyn Gómez, les pidió “seriedad a todos”.

Tuxpan, apuesta de peso

Para Daniel Cortina Martínez, alcalde de Tuxpan, Veracruz, la generación de empleo e inversión privada es uno de los pilares para el crecimiento económico del municipio. Por ello, realizó un recorrido en la Terminal Marítima de Almacenamiento de gas LP que construye Gas de Calidad, la cual tendrá una capacidad inicial de almacenamiento de 30 mil toneladas. De acuerdo con el morenista, esta obra impulsa la economía local y beneficia a las familias tuxpeñas con más de 300 empleos, en su primera etapa, y la previsión de generar hasta 670 puestos de trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto.

Senador amenaza a periodista

Desconocido por su trabajo legislativo, pero en el ojo del huracán por amenazar a periodistas. Ese es el caso del senador morenista Luis Fernando Salazar, quien en su afán por defender a la senadora con licencia Julieta Ramírez de un reportaje que la señala de colaborar con Estados Unidos, pasó a exhibir su talante autoritario. Y es que el senador no se guardó su opinión por el reportaje y lanzó una grave amenaza contra el periodista Enrique Acevedo. “Vamos a ir tras de ti, por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”, le expresó en redes sociales. Priistas y panistas se solidarizaron con el conductor.

Andy, Maru y Rocha nublan política exterior

No se centraron en la diplomacia, en tratados comerciales ni en la migración. En el debate de ayer de la glosa de Política Exterior del II Informe de Gobierno de Sheinbaum, diputados panistas y priistas enfilaron sus discursos en contra de Andy López Beltrán, de Rubén Rocha y de Maru Campos. Los azules tapizaron la tribuna con pancartas de “Andy sin visa”, “la ‘4T’ lo cobija”, “a Rocha protección, a Maru Campos persecución”. Y la más grande remataba: “Soberanía selectiva, los intocables del Bienestar”. ¿Y nuestras relaciones internacionales?