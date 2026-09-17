Crece lista VIP para la glosa

La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados decidieron que los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Economía, Marcelo Ebrard, comparecerán en privado en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, para la defensa del Segundo Informe de Gobierno. Estos funcionarios se sumarán a los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina, que comparecerán solo ante la Jucopo o la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. Si crece la lista VIP, “es por la delicada información que manejan”, argumentó Ricardo Monreal.

Godoy y Taddei, ¿con ruta a San Lázaro?

Y hablando de funcionarios que deben rendir cuentas, en el Palacio Legislativo se abrió la posibilidad de que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pudieran acudir también a reuniones de trabajo privadas con los coordinadores parlamentarios. “No están contempladas, pero yo no tendría inconveniente en que lo hicieran”, deslizó el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal. El detalle es que son solo los partidos de oposición, PRI y PAN, los que piden la presencia de estas dos funcionarias. Difícil que proceda, admiten los opositores.

Gira presidencial

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum continuará su gira por el país en el marco de su Segundo Informe. Hoy estará en Tlaxcala. Mañana viernes en Irapuato y Celaya, Guanajuato; Querétaro, Querétaro, y Toluca, Estado de México. El sábado, luego de izar la bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y de 2017 en el Zócalo capitalino, viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California. Y el domingo estará en La Paz, Baja California Sur, y cerrará en Culiacán, Sinaloa.

¿Tiempo de mujeres en Puebla?

Para el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, el tiempo de las mujeres que tanto se pregona en la ‘4T’ no aplica en lugares “complicados”. Luego de que el Congreso local nombrara a tres hombres al frente de los consejos municipales donde el Congreso local desapareció a los ayuntamientos por ingobernabilidad, el mandatario dijo que “son lugares complicados, donde hay grupos delictivos. Para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás (...) es muy delicado exponer a una mujer”. Muy feminista su respuesta.

Arenga mal vista

Y hablando del góber de Puebla y para no cambiar de tema, resulta que durante la ceremonia del Grito de Independencia, Alejandro Armenta incluyó en su arenga la frase: “¡Vivan las madres buscadoras!”. Pues nada bien cayó esa frase, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla emitió un comunicado en el que expresó su profunda indignación y rechazo. La organización calificó el acto como una apropiación e instrumentalización de su dolor para generar una imagen de gobierno que no corresponde a la realidad de las investigaciones sin avance.

Graves peticiones de EU

Como “grave” calificó Alejandro Moreno, líder del Revolucionario Institucional, el nuevo llamado de Trump a México para que detenga a funcionarios vinculados al crimen. “Es un señalamiento grave que exige investigaciones y respuestas de las autoridades mexicanas”, dijo en X. La declaración cae como anillo al dedo al priista, pues ha agarrado como bandera el tema. ¿Los viajes al extranjero rinden frutos, dirá optimista el senador tricolor?

Homenajean a mexicanos en NY

En medio de tanta hostilidad contra migrantes en Estados Unidos, una voz se alza para festejar la mexicanidad. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no dejó pasar la oportunidad y dijo en X que “al celebrar un México independiente, celebramos a los mexicanos neoyorquinos que hacen grande a nuestra ciudad. Y nos comprometemos a defender su dignidad y su derecho a pertenecer. En momentos de incertidumbre y crueldad, Nueva York no deja atrás a los suyos”.