Luchadores blindan sus nombres ante abusos comerciales; IMPI da 90% de descuento para registrar sus marcas

Luchadores advierten que la ausencia de protección es utilizada para obtener beneficios económicos con sus nombres.

Luchadores mexicanos decidieron blindar legalmente sus nombres ante el uso comercial de terceros, luego de que la falta de registros permitiera que otras personas vendieran productos con su imagen e incluso intentaran apropiarse de sus marcas.

Figuras como Black Shadow Jr., Lady Apache, Huracán Negro, Coco Rojo, Bufón Siniestro, Fuerza Guerrera, Canek Junio, El Fantasma, El Príncipe Maya y Dos Caras recibieron sus registros de marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Durante una ceremonia organizada por el IMPI para entregar los registros de marcas, el luchador profesional, El Fantasma, explicó que el costo representaba uno de los principales obstáculos para que integrantes del gremio protegieran legalmente sus nombres, situación que pudo sortearse mediante un descuento de 90 por ciento otorgado por el IMPI.

“Muchos de mis compañeros no tenían para registrar sus marcas. Y aquí amablemente el Instituto nos dio el 90 por ciento de descuento y gracias a eso pudimos registrar nuestras marcas”, afirmó.

Falta de reglas es aprovechada para obtener beneficios económicos

El luchador advirtió que la ausencia de esta protección había sido aprovechada por terceros para obtener beneficios económicos de nombres construidos durante años de trayectoria profesional.

“Muchas personas se aprovechan de nosotros. Nosotros no teníamos este registro y ellos vendían nuestros productos y registraban nuestros nombres”, señaló.

El Fantasma pidió al organismo mantener este tipo de apoyos debido a que todavía existen luchadores que no cuentan con la protección de sus marcas.

Vidal Llerenas, director general del IMPI, reconoció que el costo puede convertirse en una barrera para acceder a la protección de la propiedad industrial, por lo que existen programas dirigidos a determinados sectores.

‘Guiaremos a los luchadores para el registro’

“Queremos que la gente primero sepa que hay que registrarlo, que podamos guiar a las personas cuál es la mejor manera y que, efectivamente, para ciertos actores, ciertos públicos, pues hay programas de descuento también para que el dinero tampoco sea un obstáculo”, señaló.

El funcionario agregó que el objetivo es que las marcas beneficien a quienes efectivamente las desarrollaron, pueden acreditar su origen y tienen derecho sobre ellas.

Karla Minutti, titular de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI, agregó que los registros entregados a los luchadores representan más que un documento jurídico, al proteger activos construidos durante sus trayectorias.

“No solamente es un documento jurídico, sino que a partir de esta entrega también tendrán un reconocimiento de toda la trayectoria, a todo este tema cultural que se asocia con los mexicanos, que es la lucha libre”, afirmó.

La funcionaria destacó que la protección permitirá a las figuras del ring aprovechar comercialmente la imagen desarrollada alrededor de sus personajes.

¿Qué implica registrar una marca ante el IMPI?

“A partir de hoy, con estas marcas, además, se entrega un reconocimiento a su trayectoria, a su liderazgo y a las leyendas de la lucha libre mexicana para hacer una explotación comercial de esta imagen y de esta cultura”, señaló.

Registrar una marca ante el IMPI tiene una tarifa de 3 mil 126.41 pesos por cada clase de productos o servicios que se pretenda proteger; sin embargo, al realizar el trámite mediante el sistema Marca en Línea, se aplica un descuento de 10 por ciento, por lo que el costo disminuye a 2 mil 813.77 pesos, IVA incluido.

En programas especiales, como el otorgado a los luchadores, el Instituto puede aplicar descuentos de hasta 90 por ciento sobre la tarifa correspondiente.

La entrega se realizó en el marco de la conmemoración del inicio de la lucha libre profesional en México, cuya primera función se celebró el 21 de septiembre de 1933.

IMPI extiende descuento de 90% para jóvenes emprendedores

El esquema de apoyos para facilitar el registro de propiedad industrial también llegará a jóvenes emprendedores.

El IMPI anunció la campaña Marcas para el Bienestar 2026-III Jóvenes, que permitirá a personas mexicanas de entre 12 y 29 años acceder a un descuento del 90 por ciento para solicitar el registro de una marca, aviso comercial o la publicación de un nombre comercial.

El programa está dirigido a jóvenes que desarrollen de manera individual o colectiva actividades productivas, comerciales, creativas, tecnológicas, artesanales, culturales, de servicios o de autoempleo en México. El beneficio podrá utilizarse del 5 al 16 de octubre de 2026.